Lomtalanítás

1 órája

Megszabadulna a régi kacatoktól? Ezen a zalai településen október közepén megteheti!

Az ősz a megújulás időszaka – nemcsak a természetben, hanem otthonainkban is. Balatongyörökön október közepén kerül sor a lomtalanításra, amely remek alkalom arra, hogy a feleslegessé vált bútorokat és nagydarabos tárgyakat rendezett keretek között adjuk le.

Mészáros Annarózsa
3 napos akció keretében lesz a lomtalanítás Balatongyörökön

Forrás: Getty Images

Idén ősszel ismét lehetőség nyílik arra, hogy megszabaduljunk a feleslegessé vált, nagyméretű tárgyaktól Balatongyörökön. A lomtalanítás időpontja: 2025. október 17–19. (péntek–vasárnap).

A lakosság a Mogyorós utcai hulladéklerakó telepen kihelyezett konténereket veheti igénybe, minden nap 7:00 és 15:00 óra között.

Mit lehet leadni a lomtalanításkor?

A lomtalanítás kifejezetten a nagyobb, háztartásban felhalmozódó darabos hulladék elszállítását szolgálja. Ide tartozik például:

  • bútorok és berendezési tárgyak (szekrény, asztal, szék, polc, ülőgarnitúra, fogas),
  • hordó, kerti garnitúra,
  • szőnyeg,
  • nagyobb méretű játékok.

Fontos: a lom leadására csak a díjfizető ügyfelek jogosultak. A jogosultságot számlával kell igazolni a helyszínen dolgozó kollégának.

Mi nem kerülhet a konténerbe?

A szabályok szerint nem helyezhető el többek között:

  • háztartási vegyes hulladék,
  • veszélyes anyagok (festék, hígító, vegyszerek, akkumulátor),
  • építési törmelék és nyílászáró,
  • elektronikai eszközök (TV, hűtő stb.),
  • zöldhulladék, ruhanemű, autóbontási hulladék,
  • külön gyűjtött papír, üveg, műanyag, fém, valamint gumiabroncs.

Ezzel a lomtalanítás kizárólag a lakosság számára, a nagyméretű, egyéb módon nem elszállítható tárgyak gyűjtésére szolgál.

Segítség a szállításban

Akinek gondot okoz a lomok telepre szállítása, kérelmezheti a hivatal segítségét. Ehhez a „Lomtalanítás kérelem 2025” nyomtatványt kell leadni a Polgármesteri Hivatal 1. számú irodájában, legkésőbb október 10-ig.

 

