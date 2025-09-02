1 órája
Megszabadulna a régi kacatoktól? Ezen a zalai településen október közepén megteheti!
Az ősz a megújulás időszaka – nemcsak a természetben, hanem otthonainkban is. Balatongyörökön október közepén kerül sor a lomtalanításra, amely remek alkalom arra, hogy a feleslegessé vált bútorokat és nagydarabos tárgyakat rendezett keretek között adjuk le.
3 napos akció keretében lesz a lomtalanítás Balatongyörökön
Forrás: Getty Images
Idén ősszel ismét lehetőség nyílik arra, hogy megszabaduljunk a feleslegessé vált, nagyméretű tárgyaktól Balatongyörökön. A lomtalanítás időpontja: 2025. október 17–19. (péntek–vasárnap).
A lakosság a Mogyorós utcai hulladéklerakó telepen kihelyezett konténereket veheti igénybe, minden nap 7:00 és 15:00 óra között.
Mit lehet leadni a lomtalanításkor?
A lomtalanítás kifejezetten a nagyobb, háztartásban felhalmozódó darabos hulladék elszállítását szolgálja. Ide tartozik például:
- bútorok és berendezési tárgyak (szekrény, asztal, szék, polc, ülőgarnitúra, fogas),
- hordó, kerti garnitúra,
- szőnyeg,
- nagyobb méretű játékok.
Fontos: a lom leadására csak a díjfizető ügyfelek jogosultak. A jogosultságot számlával kell igazolni a helyszínen dolgozó kollégának.
Mi nem kerülhet a konténerbe?
A szabályok szerint nem helyezhető el többek között:
- háztartási vegyes hulladék,
- veszélyes anyagok (festék, hígító, vegyszerek, akkumulátor),
- építési törmelék és nyílászáró,
- elektronikai eszközök (TV, hűtő stb.),
- zöldhulladék, ruhanemű, autóbontási hulladék,
- külön gyűjtött papír, üveg, műanyag, fém, valamint gumiabroncs.
Ezzel a lomtalanítás kizárólag a lakosság számára, a nagyméretű, egyéb módon nem elszállítható tárgyak gyűjtésére szolgál.
Segítség a szállításban
Akinek gondot okoz a lomok telepre szállítása, kérelmezheti a hivatal segítségét. Ehhez a „Lomtalanítás kérelem 2025” nyomtatványt kell leadni a Polgármesteri Hivatal 1. számú irodájában, legkésőbb október 10-ig.