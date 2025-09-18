szeptember 18., csütörtök

Morgató szignál

12 perce

Lesz egy kis hangoskodás a zalai községben

Címkék#Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#sziréna#Farkasné Kis Klaudia

Szeptember 22-én, hétfőn ellenőrzik a szirénákat Gutorföldén.

Korosa Titanilla
Lesz egy kis hangoskodás a zalai községben

Forrás: Pexels.com

Farkasné Kis Klaudia, Gutorfölde polgármestere a település hivatalos közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot, hogy a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség az illetékességi területén ellenőrzi a lakossági riasztó-tájékoztató rendszer végpontjait, a riasztó eszközök meglétét, állapotát, karbantartottságát és működőképességét. 

Az ellenőrzés során hangos próbával győződnek meg az eszköz működőképességéről. A motoros sziréna hangos próbája a "morgató szignál" kiadásával történik. 

 

