Lesz egy kis hangoskodás a zalai községben

Farkasné Kis Klaudia, Gutorfölde polgármestere a település hivatalos közösségi oldalán tájékoztatta a lakosságot, hogy a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség az illetékességi területén ellenőrzi a lakossági riasztó-tájékoztató rendszer végpontjait, a riasztó eszközök meglétét, állapotát, karbantartottságát és működőképességét.

Az ellenőrzés során hangos próbával győződnek meg az eszköz működőképességéről. A motoros sziréna hangos próbája a "morgató szignál" kiadásával történik.