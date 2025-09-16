Angyallány, Jégszív, Tűzvarázsló. Tudod, ki szerezte ezeknek a slágereknek a zenéjét?

Angyallány, Tűzvarázsló, Nézz az ég felé, Jég dupla whiskyvel, Jégszív, Gyertyák, Az légy, aki vagy, Szédült nyár, Good Bye, Kötődés, Szívemben zengő dal és Várj, míg felkel majd a nap. Tucatnyi hazai sláger, amiket egyetlen személy neve, Lerch Istváné köt össze. A leginkább a V’Moto-Rock révén ismert zenész volt ugyanis ezen dalok önálló vagy társszerzője. A ma 72 éves Lerch István igazi slágergyáros volt, akinek dalait milliók ismerik.

Lerch István, számos hazai sláger zeneszerzője Forrás: Archív / Hungaroton

A V'Moto-Rock hozta meg Lerch István számára az országos ismertséget

A billentyűs hangszereken játszó Lerch István már középiskolásként elköteleződött a könnyűzene mellett, első zenekarával tizenéves korában lépett színpadra, majd röviddel később már az országosan is jegyzett Volán, illetve a V’73 tagja lett. Igazi ismertségre a V’Moto-Rock révén tett szert, amely a ’70-es évek végén, illetve a nyolcvanas években is a legnépszerűbb hazai zenekarok közé tartozott. A Demjén Ferenc basszusgitáros-énekest is soraiban tudó V’Moto-Rock alig több mint egy évtizedes karrierje során hat nagylemezt adott ki, amelyek többek közt olyan slágereket tartalmaztak, mint a Várj, míg felkel majd a nap, a Gyertyák, a Jégszív, az Angyallány vagy a Tűzvarázsló. Kevesen tudják, de ezek zenéjét kivétel nélkül Lerch István komponálta, s többekben énekesként is hallhattuk őt.

Több mint háromszáz dalt írt

A V’Moto-Rock feloszlását követően Lerch önálló előadóművészként folytatta – több szólólemeze is megjelent –, ám dalszerzőként még fontosabb szerepet vállalt a hazai pop- és rockzene formálásában. Ő lett ugyanis a Magyarországra hazatérő Charlie egyik zeneszerzője. Az énekes legnagyobb slágerei közül a Nézz az ég felé, a Jég dupla whiskyvel és az Az légy, aki vagy zenéjét is Lerch jegyzi. Emellett írt dalokat – részben már a V’Moto-Rock működése alatt – Kovács Katinak (akivel rövid ideig tartó házasságot is kötött), Koncz Zsuzsának vagy éppen Malek Andreának is. Zeneszerzőként több mint 300 dalt jegyez, köztük a fent felsorolt slágereket.

Életmentő műtéteken esett át

Lerch visszahúzódó személyiség, akiről még a rajongói is keveset tudtak. Szerénysége nem is illett igazán a show business világába, s talán nem is érezte ott jól magát, hiszen általában csendesen meghúzódott a társai árnyékában. Dalai azonban a slágerlisták csúcsára repültek, munkássága nélkül egészen másként alakult volna a hazai könnyűzene világa. A ’80-as évek legendás magyar zenészéről még akkor is viszonylag szerény méltatás jelent meg, amikor díjakat, kitüntetéseket kapott, pedig Huszka Jenő- és Erkel Ferenc-díjjal, Artisjus- és Fonogram-életműdíjjal is elismerték munkásságát, de megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét is. Az utóbbi években viszont már egyre szomorúbb hírek láttak napvilágot vele kapcsolatban. Két agyvérzésen, két életmentő és egy korrekciós koponyaműtéten esett át, emiatt a nap 24 órájában ápolásra szorul, jelenleg is felesége gondoskodik róla.