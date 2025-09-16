1 órája
Angyallány, Jégszív, Tűzvarázsló. Tudod, ki szerezte ezeknek a slágereknek a zenéjét?
Ma töltötte be 72. életévét a hazai könnyűzenei élet egyik kiválósága, akinek a hazai pop- és rockzenei színtér számos slágerét köszönhetjük. Ünneplésről azonban nehéz beszélni ez esetben, ugyanis a súlyos betegségekkel küzdő Lerch István napi 24 órás ápolásra szorul.
Angyallány, Tűzvarázsló, Nézz az ég felé, Jég dupla whiskyvel, Jégszív, Gyertyák, Az légy, aki vagy, Szédült nyár, Good Bye, Kötődés, Szívemben zengő dal és Várj, míg felkel majd a nap. Tucatnyi hazai sláger, amiket egyetlen személy neve, Lerch Istváné köt össze. A leginkább a V’Moto-Rock révén ismert zenész volt ugyanis ezen dalok önálló vagy társszerzője. A ma 72 éves Lerch István igazi slágergyáros volt, akinek dalait milliók ismerik.
A V'Moto-Rock hozta meg Lerch István számára az országos ismertséget
A billentyűs hangszereken játszó Lerch István már középiskolásként elköteleződött a könnyűzene mellett, első zenekarával tizenéves korában lépett színpadra, majd röviddel később már az országosan is jegyzett Volán, illetve a V’73 tagja lett. Igazi ismertségre a V’Moto-Rock révén tett szert, amely a ’70-es évek végén, illetve a nyolcvanas években is a legnépszerűbb hazai zenekarok közé tartozott. A Demjén Ferenc basszusgitáros-énekest is soraiban tudó V’Moto-Rock alig több mint egy évtizedes karrierje során hat nagylemezt adott ki, amelyek többek közt olyan slágereket tartalmaztak, mint a Várj, míg felkel majd a nap, a Gyertyák, a Jégszív, az Angyallány vagy a Tűzvarázsló. Kevesen tudják, de ezek zenéjét kivétel nélkül Lerch István komponálta, s többekben énekesként is hallhattuk őt.
Több mint háromszáz dalt írt
A V’Moto-Rock feloszlását követően Lerch önálló előadóművészként folytatta – több szólólemeze is megjelent –, ám dalszerzőként még fontosabb szerepet vállalt a hazai pop- és rockzene formálásában. Ő lett ugyanis a Magyarországra hazatérő Charlie egyik zeneszerzője. Az énekes legnagyobb slágerei közül a Nézz az ég felé, a Jég dupla whiskyvel és az Az légy, aki vagy zenéjét is Lerch jegyzi. Emellett írt dalokat – részben már a V’Moto-Rock működése alatt – Kovács Katinak (akivel rövid ideig tartó házasságot is kötött), Koncz Zsuzsának vagy éppen Malek Andreának is. Zeneszerzőként több mint 300 dalt jegyez, köztük a fent felsorolt slágereket.
Életmentő műtéteken esett át
Lerch visszahúzódó személyiség, akiről még a rajongói is keveset tudtak. Szerénysége nem is illett igazán a show business világába, s talán nem is érezte ott jól magát, hiszen általában csendesen meghúzódott a társai árnyékában. Dalai azonban a slágerlisták csúcsára repültek, munkássága nélkül egészen másként alakult volna a hazai könnyűzene világa. A ’80-as évek legendás magyar zenészéről még akkor is viszonylag szerény méltatás jelent meg, amikor díjakat, kitüntetéseket kapott, pedig Huszka Jenő- és Erkel Ferenc-díjjal, Artisjus- és Fonogram-életműdíjjal is elismerték munkásságát, de megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét is. Az utóbbi években viszont már egyre szomorúbb hírek láttak napvilágot vele kapcsolatban. Két agyvérzésen, két életmentő és egy korrekciós koponyaműtéten esett át, emiatt a nap 24 órájában ápolásra szorul, jelenleg is felesége gondoskodik róla.