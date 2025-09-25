szeptember 25., csütörtök

Ruhagyáras nosztalgia

49 perce

A gyár bezárt, de a szívük nem felejt – újra találkoztak a régi munkatársak (galéria)

Címkék#Lenti#találkozó#ruhagyár#dolgozók

Csak a szépre emlékeznek. Az elmúlt hétvégén az egykori lenti ruhagyár dolgozói találkoztak egymással és elevenítették fel a régi emlékeket.

Korosa Titanilla
A gyár bezárt, de a szívük nem felejt – újra találkoztak a régi munkatársak (galéria)

A lenti ruhagyár dolgozói találkoztak egy nosztalgikus összejövetelen

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A gyár több mint két évtizede történt bezárása után második alkalommal szerveztek találkozót a lenti ruhagyár dolgozói, hogy eltöltsenek együtt egy kellemes, nosztalgiával teli estét.

lenti ruhagyár dolgozói - a találkozó résztvevői
Idén is összejöttek a két évtizede bezárt lenti ruhagyár dolgozói
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A lenti ruhagyár dolgozói találkoztak

Egykor Lenti térségének legnagyobb foglalkoztatója volt a ruhagyár, ahol volt, hogy több mint 600-an is dolgoztak. Most mintegy nyolcvanan érkeztek meg az összejövetelre, melynek szervezője idén Kunvári Tiborné volt.

Szombaton kisebb csoportokban érkeztek meg a lenti ruhagyár dolgozói, akik közül többen évtizedeket töltöttek a varrodában. Régi ismerősök boldog találkozása volt az esemény. Mindannyian szívesen fogadták ezt a kezdeményezést, többen meg is hatódtak, hogy újra találkoznak, hiszen a szeretet és a tisztelet megmaradt mindannyiukban. A súrlódások ellenére nagyon jó csapat dolgozott együtt a ruhagyárban. Többen nem tudtak részt venni az eseményen egészségi állapotuk miatt, de elküldték üzeneteiket. Ezeket Kunvári Tiborné tolmácsolta a többieknek. 

Göncz Tünde Csesztregről érkezett. Elmondta, hogy miután férfiruha-készítői képesítést szerzett, 1987-ben kezdett dolgozni a lenti ruhagyárban és maradt is a bezárásig. 

- Szerettem ott dolgozni, úgy gondoltam, a ruhagyárból megyek majd nyugdíjba, de ez sajnos nem sikerült - mondta. - Nagyon jó, hogy Kunváriné Marika kezdeményezte ezt a nosztalgikus ruhagyári találkozót. Aki ide eljött, az mind a szívében szép emlékekkel érkezett, ahogy tavaly is. Ilyenkor visszarepülünk a régmúltba, és úgy látom, a társaság tagjai meg is fiatalodtak lelkükben az elmúlt években. 

Az összejövetelen Kunvári Lizett, a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának növendéke adott műsort a vendégeknek, majd vacsorával és zenés szórakozással telt el az este a fűrészüzemben.

Az egykori lenti ruhagyár dolgozói találkoztak

Fotók: Korosa Titanilla

 

