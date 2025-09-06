Nem a gyorsaság volt a cél, hanem az élmény

Horváth László, Lenti polgármestere, aki maga is részt vett a túrán, elmondta, hogy mintegy 40 résztvevővel 40 kilométeres kerékpártúrát tettek. Lentiből indultak el a biciklisek, útba ejtették a máhomfai városrészben nemrégiben átadott kerékpáros pihenőhelyet, Lovásziban megtekintették a haranglábat, majd Tornyiszentmiklós érintésével a szlovén Pince felé vették az irányt. Itt megálltak a haranglábnál, Völgyifaluban a neogót templomnál, Csentén a harangtoronynál, majd Lendván a Szent Katalin templomot tekintették meg. Magyarországra Hosszúfalun át érkeztek vissza, betértek Rédicsre egy pihenőre, értékelték a túrát és itt ajándékokat is kisorsoltak a résztvevők között, majd visszaérkeztek Lentibe.

Lentiből indultak el a határ menti túrára a kerékpárosok

Forrás: ZH