Nem kétség, ez a zalai település a haranglábak városa (galéria)

A haranglábak a göcseji, a hetési és az őrségi térség szimbólumai, a lenti haranglábak is ennek az örökségnek a részei. A mumori harangláb korábban a városrész főútján állt, ám leromlott állapota miatt elbontották és új helyen helyezték el, immár megújult köntösben.

Folyamatosan újulnak meg a lenti haranglábak, most a mumori volt soron. Képen az ünnepség résztvevői

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Folyamatosan újulnak meg a lenti haranglábak

A mumori harangláb most a településrész temetőjének bejáratához került. Az avatón Czigány Ádám, a városrész önkormányzati képviselője köszöntötte a megjelenteket, majd Horváth László polgármester beszélt a mumori szoknyás harangláb felújításának körülményeiről. A munkálatok költsége közel 6,8 millió forint volt, a famunkákat a Németh-Fa Kft. végezte, a harang működéséhez elektromos vezetéket építettek ki.

Horváth László hozzátette, hogy a lenti haranglábak a helyiek vallásosságát mutatják, hiszen a városban a mumori mellett található szoknyás harangláb a lentikápolnai, a lentiszombathelyi és a bárszentmiháyfai városrészben, illetve Lentihegyen is.

Azt is bejelentette, hogy a következőkben a bárszentmihályfai harangláb felújítása is megtörténik, míg korábban a lentiszombathelyit és a lentihegyit is megújíttatták.

Az ünnepség utáni kulturális műsorban a mumori kultúrházban Guncz Nóra énekművész a ’30-as, ’40-es évek legnagyobb filmslágereit adta elő.