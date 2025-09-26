1 órája
Nem kétség, ez a zalai település a haranglábak városa (galéria)
Újabb, a település képét meghatározó építmény újul meg Lentiben. A lenti haranglábak állapotát folyamatosan szem előtt tartja az önkormányzat, most a mumori harangláb felújítása történt meg, csütörtökön pedig az ünnepélyes felavatását is megtartották.
A lenti haranglábak a település jelképei. A megújított mumori szoknyás harangláb avatóján b-j Horváth László és Czigány Ádám
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap
A haranglábak a göcseji, a hetési és az őrségi térség szimbólumai, a lenti haranglábak is ennek az örökségnek a részei. A mumori harangláb korábban a városrész főútján állt, ám leromlott állapota miatt elbontották és új helyen helyezték el, immár megújult köntösben.
Folyamatosan újulnak meg a lenti haranglábak
A mumori harangláb most a településrész temetőjének bejáratához került. Az avatón Czigány Ádám, a városrész önkormányzati képviselője köszöntötte a megjelenteket, majd Horváth László polgármester beszélt a mumori szoknyás harangláb felújításának körülményeiről. A munkálatok költsége közel 6,8 millió forint volt, a famunkákat a Németh-Fa Kft. végezte, a harang működéséhez elektromos vezetéket építettek ki.
Horváth László hozzátette, hogy a lenti haranglábak a helyiek vallásosságát mutatják, hiszen a városban a mumori mellett található szoknyás harangláb a lentikápolnai, a lentiszombathelyi és a bárszentmiháyfai városrészben, illetve Lentihegyen is.
Azt is bejelentette, hogy a következőkben a bárszentmihályfai harangláb felújítása is megtörténik, míg korábban a lentiszombathelyit és a lentihegyit is megújíttatták.
Az ünnepség utáni kulturális műsorban a mumori kultúrházban Guncz Nóra énekművész a ’30-as, ’40-es évek legnagyobb filmslágereit adta elő.
Haranglábavató LentibenFotók: Korosa Titanilla