Gyalogtúra

31 perce

Tömegesen lepték el az erdőt az idősek a zalai városban, ez volt az oka

Címkék#program#Nyugdíjas Klub Császár Dezső#Lenti Civil Nyugdíjas Klub

A Mozgással és Tudással az Aktív Időskorért 2025 program keretében térségi gyalogtúrát szervezett nemrég a Lenti Civil Nyugdíjas Klub a helyi és térségi nyugdíjas szervezeteknek.

Korosa Titanilla

A programon a bázakerettyei, csesztregi, csömödéri, lenti és lovászi nyugdíjasklubok tagjai indultak el a vendégekkel együtt a helyi parkerdőbe, több mint százan.

nyugdíjas gyalogtúra Lentiben
Nyugdíjas gyalogtúrát szerveztek az idősklubok tagjainak
Forrás: Lenti Civil Nyugdíjas Klub

Császár Dezső, a szervező klub vezetője elmondta, hogy igyekeznek odafigyelni arra, hogy a klubtagoknak és a hozzájuk csatlakozóknak aktív programokat szervezzenek, persze odafigyelnek a résztvevők teljesítő képességére is. A mintegy 3,5 kilométeres túrát kényelmesen teljesítették a túrázók a közös bemelegítést követően. 

 

