Gyalogtúra
31 perce
Tömegesen lepték el az erdőt az idősek a zalai városban, ez volt az oka
A Mozgással és Tudással az Aktív Időskorért 2025 program keretében térségi gyalogtúrát szervezett nemrég a Lenti Civil Nyugdíjas Klub a helyi és térségi nyugdíjas szervezeteknek.
A programon a bázakerettyei, csesztregi, csömödéri, lenti és lovászi nyugdíjasklubok tagjai indultak el a vendégekkel együtt a helyi parkerdőbe, több mint százan.
Császár Dezső, a szervező klub vezetője elmondta, hogy igyekeznek odafigyelni arra, hogy a klubtagoknak és a hozzájuk csatlakozóknak aktív programokat szervezzenek, persze odafigyelnek a résztvevők teljesítő képességére is. A mintegy 3,5 kilométeres túrát kényelmesen teljesítették a túrázók a közös bemelegítést követően.
