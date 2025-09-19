Tömegesen lepték el az erdőt az idősek a zalai városban, ez volt az oka

A programon a bázakerettyei, csesztregi, csömödéri, lenti és lovászi nyugdíjasklubok tagjai indultak el a vendégekkel együtt a helyi parkerdőbe, több mint százan.

Nyugdíjas gyalogtúrát szerveztek az idősklubok tagjainak

Forrás: Lenti Civil Nyugdíjas Klub

Császár Dezső, a szervező klub vezetője elmondta, hogy igyekeznek odafigyelni arra, hogy a klubtagoknak és a hozzájuk csatlakozóknak aktív programokat szervezzenek, persze odafigyelnek a résztvevők teljesítő képességére is. A mintegy 3,5 kilométeres túrát kényelmesen teljesítették a túrázók a közös bemelegítést követően.