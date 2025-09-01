szeptember 1., hétfő

Lendvai Szüret

15 perce

Királynők a hintóban! Látványos felvonulás a város főutcáján (galéria)

A kedvezőtlennek ígérkező időjárás ellenére sikeresen rendezték meg szombaton Lendván azt a kulturális és hagyományőrző programot, amely a Vinárium Fesztivál második kiemelt eseményre volt. A 46. Lendvai Szüret mind a felvonulók számában, mind az érdeklődőket tekintve az elmúlt majd' fél évszázad egyik legsikeresebb rendezvénye lett.

Gyuricza Ferenc

A szervezők szerint ehhez talán hozzájárult az is, hogy némileg változtattak a Lendvai Szüret programján. A hagyományőrző és kulturális program leglátványosabb elemét, a szüreti felvonulást ez évben ugyanis nem délelőtt, hanem 14 óra kezdettel rendezték meg, így azt szünet nélkül, rögtön követhettek az olyan szintén nagy érdeklődésre számot tartó programelemek, mint a nemzetközi folklórfesztivál, a termelői piac vagy a helyi közösségek gasztronómiai bemutatói. 

A Lendvai Szüret rendezvényein több borkirálynő is részt vett
A Lendvai Szüret rendezvényein több borkirálynő is részt vett
Fotó: Gyuricza Ferenc

Borrendek képviselői a Lendvai Szüreten

A felvonulást a hagyományoknak megfelelően a borkirálynők hintója vezette fel, a díszes kocsiban a szlovén borkirálynők mellett ezúttal a Kőszegről érkezett Tóth Flóra is helyet foglalt. Őket követték a magyarországi és szlovéniai borrendek képviselői, majd a helyi közösségek, civil szervezetek, kulturális egyesületek tagjai, akik többnyire az őszi szüreti és egyéb betakarítási munkálatokhoz kötődő szokásokat és hagyományokat mutattak be. A Lendvai Szüreten 56 csoport mintegy 650 fővel vett részt. 

Tíz éves a Vinárium kilátótorony

A Vinárium Fesztivál harmadik kiemelt rendezvényeként szombaton a Vinárium kilátótorony megnyitásának 10. évfordulóját ünneplik meg. Ennek során többek között kézműves és képzőművészeti foglalkozásokkal, kulturális műsorral, kiállítással, gasztronómiai kínálattal, valamint Vlado Kalember, az egyik legismertebb horvát énekes és zenekara, a Srebrna Krila koncertjével várják az érdeklődőket.

Lendvai Szüret

Fotók: Gyuricza Ferenc

 

