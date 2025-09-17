szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

20°
+18
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
EuroSkills Herning

1 órája

Lemostuk Európát! A zalai fiatalok bravúrosan teljesítettek

Címkék#Zala#EuroSkills 2025#Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

Kiemelkedően szerepeltek a dániai Herningben megrendezett EuroSkills 2025 versenyen – vagyis a szakmák Európa-bajnokságán – a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum támogatásával felkészült fiatalok, tájékoztatott Vizlendvai László, az intézmény főigazgatója.

Péter B. Árpád

Európa-bajnok (vagyis aranyérmes) lett Mrakovics Olivér webfejlesztő (Ganz-technikum), kiválósági érmet pedig Hegyi Eszter szépségápoló (Asbóth-technikum), Losonczi Péter villanyszerelő (Asbóth-technikum) és Vörös Balázs víz-, gáz- és fűtésszerelő (Széchenyi-technikum) kapott. 

A magyar válogatott a nemezetek közötti versenyben a negyedik helyet szerezte meg
Forrás: WorldSkills Hungary

Az EuroSkills Dánia történetének legnagyobb oktatási eseménye volt, amelyen 27 magyar fiatal indult. Ők fantasztikus teljesítményt nyújtottak, hiszen négy arany-, két ezüst- öt bronz- és öt kiválósági érmet szereztek. Herningben 32 ország fiataljai csaptak össze, s "a mi versenyzőink bizonyították, hogy a magyar szaktudás, kitartás és elszántság páratlan", értékelt a WorldSkills Hungary.  

Mrakovics Olivér a dobogó legfelső fokán
Forrás: WorldSkills Hungary

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu