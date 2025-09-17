Lemostuk Európát! A zalai fiatalok bravúrosan teljesítettek

Európa-bajnok (vagyis aranyérmes) lett Mrakovics Olivér webfejlesztő (Ganz-technikum), kiválósági érmet pedig Hegyi Eszter szépségápoló (Asbóth-technikum), Losonczi Péter villanyszerelő (Asbóth-technikum) és Vörös Balázs víz-, gáz- és fűtésszerelő (Széchenyi-technikum) kapott.

A magyar válogatott a nemezetek közötti versenyben a negyedik helyet szerezte meg

Forrás: WorldSkills Hungary

Az EuroSkills Dánia történetének legnagyobb oktatási eseménye volt, amelyen 27 magyar fiatal indult. Ők fantasztikus teljesítményt nyújtottak, hiszen négy arany-, két ezüst- öt bronz- és öt kiválósági érmet szereztek. Herningben 32 ország fiataljai csaptak össze, s "a mi versenyzőink bizonyították, hogy a magyar szaktudás, kitartás és elszántság páratlan", értékelt a WorldSkills Hungary.