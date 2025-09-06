1 órája
Ízetlen, nyers csirke, száraz zsemle, festék és szőrszálak az ételben, üvölt a mulatós – Zalaegerszeg legrosszabb éttermei
Fel tudja dobni és nagyon el is tudja rontani a napot egy étteremválasztás. Utánajártunk, hogyan vélekednek a vendégek a zalaegerszegi éttermekről, vajon melyik a három legrosszabb étterem Zalaegerszegen?
Megnéztük, hogy a vendégek véleménye alapján melyik legrosszabb étterem Zalaegerszegen
Forrás: Illusztráció / Shutterstock
Fotó: Nicoleta Ionescu
Bizonyára Ön is kíváncsi, hogy melyik a három legrosszabb étterem Zalaegerszegen. A téma feldolgozásához, ahogy korábban több hasonló esetben, megint a Google nyilvános értékeléseire hagyatkoztunk, ugyanúgy, mint mikor a zalai étterem toplistát állítottuk össze. A kommentek világában található véleményeknek napjainkban erős hatása van, hiszen a mai kor tudatos vásárlója étteremválasztás előtt ezek alapján is tájékozódik.
Áttekintve a Google által a zalaegerszegi éttermek értékelését, elmondható, hogy alig akad 4 csillag alatti vendéglátóhely. Ennek megfelelően a több száz értékelés közt kevesebb a negatív észrevétel, de azért találni, hiszen előfordul, hogy elrontják a vacsoránkat, esetleg a gyomrunkat is. A három legrosszabb értékelésű zalaegerszegi éttermet vettük górcső alá a vendégek vélemények szerint, természetesen egyiket sem megnevezve.
A három legrosszabb étterem Zalaegerszegen
Mikor már az alapok hiányoztak a vendég szerint:
„Ha valami, akkor ez katasztrófa. “Pincér” kislányoknak fogalmuk sincs a vendéglátásról, pokol meleg az étterem, jég nyilván nincsen nyáron, az ételt meg hagyjuk is... A rizs visszamelegített, összeragadt valami, de legalább 14 ezer forintért jó salátát ettünk.”
Az egyik legfrissebb vélemény így szól:
„Rendeltem csirkés lepényt. Az íze nagyon ecetes volt. A lepény tésztája tocsogott az olajban. A hús ízetlen, semmi fűszerezése nem volt, pluszban olyan, mintha kissé nyers is lett volna. Régen nagyon finom volt, de most iszonyat rossz. Többet tuti nem rendelek innen. Másnak sem ajánlom ezt a helyet.”
„Az étteremben voltunk. Idejét sem tudom, mikor voltam ilyen szörnyű helyen. Húsleves: vegetás víz, nagyon sok félig megpucolt répa és valami azonosíthatatlan, éppen csak fehéredésig főtt hús. Fő ételek: rágós sült hús, ehetetlenre zöldfűszerezett zöldségágy, nyakig öntve az egész sóval, mintha egy kísérletező középiskolás akarta volna meglepni az anyukáját hétvégén... kritikán aluli. A hely maga ragad, por szag van benn és üvölt a mulatós... Jó ebédhez szól a nóta...”
Egy másik, egyébként 4-es értékelésű vendéglátóhelyről érkezett ez a vélemény:
„Utoljára rendeltem innen. A burger íze amúgy nem lett volna rossz, de teljesen elrontotta az élvezeti értékét a 3 napos zsemle, ami full száraz volt. A rendelt carbonara tészta.... Hát hagyjuk. Szerintem egy menzán jobbat adtak volna. Soha többé!”
Ugyanitt egy másik vendég vendég a kiszolgálásra panaszkodott:
„Eddig minden alkalommal várnom kellett, úgy, hogy egy vendég sem volt az étteremben. A pultos lány meg valahol hátul volt. Ma is vásárolni szerettem volna Önöknél, de arra mentem be az üzletbe, hogy senki nincs a pultban. Többször is köszöntem, egyre hangosabban, már majdcsak kiabáltam, de senki nem jött. Majd 5 percet vártam, mire megszólalt ismét a telefon és akkor jött ki a pultos, úgy hogy én már 2-3 perce hallottam a pultos hangját. Elvárnám, hogy mint vendég rám figyeljenek.”
Festék a levesben
Vendégünk bizarr ebédjét így véleményezte a harmadik helyen:
„Menüzni mentem volna, de a levesben volt egy fehér, vagy falfesték vagy vascsőburkoló festék darab. A pincér rendesnek tűnt, de a főételt már nem vártam meg. Nem mondom, hogy rossz hely, de a menüztetésük most kapufa volt.”
Ilyen, mikor semmi sem működik:
„Ha lehetne nullát adnék mindenre is! Már ott kezdődött, hogy kértünk kacsamelles ételt... elfogyott, paradicsom salátát... elfogyott. A válasz “a héten kifogytunk mindenből” jól felkészült hely. Kértünk camembert sajtot párolt zöldséggel és cordon blue-t rizzsel.. Párolt zöldség helyett francia saláta alapot kaptam, a párom az étele mellé két szőrszálat... Mellé a csapolt sör keserű volt. A tartár meg úgy fel volt higítva vízzel, hogy undorító volt. Semmi engedményt nem kaptunk ennek ellenében sem. Senkinek nem ajánlom a helyet! A pincérnőnek meg nem hinném, hogy rövidnadrágban kéne kiszolgálnia a vendégeket.”
Ez lenne az alap
Vagyis, amit alapjáraton elvárnak a vendégek:
- jó minőségű, friss, finom ételek
- gyors, kedves kiszolgálás
- figyelmes pincér
- tisztaság.
Persze, a fentiek csak egyes vélemények, a rossz példák mellett vannak jók is, mindenki döntsön belátása szerint, hogy melyik helyre teszi le a voksát.
