Ízetlen, nyers csirke, száraz zsemle, festék és szőrszálak az ételben, üvölt a mulatós – Zalaegerszeg legrosszabb éttermei

Bizonyára Ön is kíváncsi, hogy melyik a három legrosszabb étterem Zalaegerszegen. A téma feldolgozásához, ahogy korábban több hasonló esetben, megint a Google nyilvános értékeléseire hagyatkoztunk, ugyanúgy, mint mikor a zalai étterem toplistát állítottuk össze. A kommentek világában található véleményeknek napjainkban erős hatása van, hiszen a mai kor tudatos vásárlója étteremválasztás előtt ezek alapján is tájékozódik.

Megnéztük, hogy a vendégek véleménye alapján melyik legrosszabb étterem Zalaegerszegen

Fotó: Nicoleta Ionescu / Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Áttekintve a Google által a zalaegerszegi éttermek értékelését, elmondható, hogy alig akad 4 csillag alatti vendéglátóhely. Ennek megfelelően a több száz értékelés közt kevesebb a negatív észrevétel, de azért találni, hiszen előfordul, hogy elrontják a vacsoránkat, esetleg a gyomrunkat is. A három legrosszabb értékelésű zalaegerszegi éttermet vettük górcső alá a vendégek vélemények szerint, természetesen egyiket sem megnevezve.

A három legrosszabb étterem Zalaegerszegen

Mikor már az alapok hiányoztak a vendég szerint:

„Ha valami, akkor ez katasztrófa. “Pincér” kislányoknak fogalmuk sincs a vendéglátásról, pokol meleg az étterem, jég nyilván nincsen nyáron, az ételt meg hagyjuk is... A rizs visszamelegített, összeragadt valami, de legalább 14 ezer forintért jó salátát ettünk.”

Az egyik legfrissebb vélemény így szól:

„Rendeltem csirkés lepényt. Az íze nagyon ecetes volt. A lepény tésztája tocsogott az olajban. A hús ízetlen, semmi fűszerezése nem volt, pluszban olyan, mintha kissé nyers is lett volna. Régen nagyon finom volt, de most iszonyat rossz. Többet tuti nem rendelek innen. Másnak sem ajánlom ezt a helyet.”

„Az étteremben voltunk. Idejét sem tudom, mikor voltam ilyen szörnyű helyen. Húsleves: vegetás víz, nagyon sok félig megpucolt répa és valami azonosíthatatlan, éppen csak fehéredésig főtt hús. Fő ételek: rágós sült hús, ehetetlenre zöldfűszerezett zöldségágy, nyakig öntve az egész sóval, mintha egy kísérletező középiskolás akarta volna meglepni az anyukáját hétvégén... kritikán aluli. A hely maga ragad, por szag van benn és üvölt a mulatós... Jó ebédhez szól a nóta...”