szeptember 16., kedd

Edit névnap

15°
+23
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Olvasóink hívták fel a figyelmet

54 perce

Borzalmas állapotok: nyomvályúban zötykölődnek az autósok a zalai város utcájában (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#Vár utca#forgalom#autósok

A nagykanizsai Vár utca aszfaltfelületének minősége vetekedik a Magyar utcáéval. A legrosszabb állapotú utca mottójú sorozatunk következő állomása a Vár utca, ami ugyancsak szétrázza az autósokat. Ezúttal a Vár utcai vasúti átjárótól a Principális csatornáig zötykölődtünk.

Benedek Bálint
Borzalmas állapotok: nyomvályúban zötykölődnek az autósok a zalai város utcájában (galéria, videó)

A legrosszabb állapotú utca, vagyis a Vár utca nyomvonalán jól kirajzolódik mindkét irányban a nyomvályú

Fotó: Szakony Attila

Mint arról beszámoltunk, a legrosszabb állapotú utca mottójú sorozatunk elindításának ötletét portálunk olvasói adták. A nagykanizsai járdák rossz állapotát felderítő cikkeink után sok hozzászólás érkezett a Facebook oldalunkra. Legutóbb a Magyar utca állapotát firtató írásunkhoz szóltak hozzá többen. Egyikük ezt írta: "Szégyen az egész város, nem csak ez a szakasz!" Egy másik: "Az egész város ilyen, helyenként rosszabb és a kivezető utak sem sokkal különbek."

legrosszabb állapotú utca
A legrosszabb állapotú utca egyike Nagykanizsán a Vár utca, az aszfalt felülete elhasználódott
Fotó: Szakony Attila

Legrosszabb állapotú utca: néhány száz méter hullámvasút

A Vár utca Nagykanizsa szintén forgalmas szakasza, mely a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fenntartásában van. A közút internetes útszámkeresője szerint ezúttal a vizsgált, vagyis a Vár utcai vasúti átjárótól a Principális csatornáig futó mintegy 300 méteres szakasz a 6804-es jelű út a Nagykanizsa-Gyékényes összekötő út egy része.

legrosszabb állapotú utca
Az autósoknak kihívást jelent teljesíteni a Vár utcát, ami órási forgalmat bonyolít le
Fotó: Szakony Attila

Töltésből lett utca?

A Vár utca történetéről szintén a holmi.nagykar.hu oldalon találtunk érdekességeket. Korábban a Kiskanizsára vezető utat hivatalos név híján csak Töltésként emlegették. Aztán 1853-ban az út mellé nyárfákat ültettek. A kanyarjai miatt hosszú utat 1902-ben a vasút és a Principális-csatorna között „kiegyenesítve” új nyomvonalra helyezték át. A régi töltést elhordták, az új út négy méter magas szénpernye rétegre épült, ez nem volt tartós. Szélessége jobbára tizenöt méter lett. A legmélyebb részen, a Kiskanizsa előtti két csatorna között tíz méteresre szűkült. Aztán 1908-ban kockakővel burkolták az utat. Majd 1914-ben döntöttek úgy, hogy a még mindig változatos szélességű utat teljes hosszában tizenöt méteressé alakítják, mellette vadgesztenyés fasort létesítenek. A vadgesztenyék léteznek, de az elképzelések javának megvalósítását már megakadályozta a kitörő világháború.

legrosszabb állapotú utca
Gesztenyefák szegélyezik a Vár utcát
Fotó: Szakony Attila

Mi működik itt?

A gyárak megjelenésével és letelepedésével az utca aszfalt borítást kapott. Működött itt korábban szeszgyár, gőzmalom, üveggyár és gépgyár. Jelenleg is több cég telephelye közelíthető meg a Vár utcán, sőt a Pannon Egyetem felújítja és modernizálja a nagykanizsai Vár utca 8. szám alatti ingatlant. Ezen felül van egy kocsma és persze a belváros felől a kiskanizsai városrész érhető el.

legrosszabb állapotú utca
Ami mellett Nagykanizsán nem lehet szó nélkül elmenni, az a járda állapota. Ez is megérett már a fűnyírásra...
Fotó: Szakony Attila

Vályúban vezetnek a sofőrök

A jelentős személygépjármű- és kamionforgalomnak köszönhetően az utca aszfaltrétege elhasználódott, több helyen felgyűrődött, míg másutt széttöredezett. A hibákat kerülgető autósoknak figyelniük kell, hiszen a kátyúk olykor mélyek. A gyűrődések felületét itt-ott lefaragták, ám több helyen így is vályúban kell közlekedni. Szakony Attila fotóriporter fényképein és videóján láthatók az utca hibái, azonban a saját biztonsága érdekében a kerékpárutat választotta. A kerékpárosoknak kialakított kerékpárút jobb minőségű, mint az aszfalt. Bár ott sem árt vigyázni, hiszen például a Principális csatorna utáni részen szétnyílt a felülete.

Nagykanizsa, Vár utca

Fotók: Szakony Attila

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu