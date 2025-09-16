Borzalmas állapotok: nyomvályúban zötykölődnek az autósok a zalai város utcájában (galéria, videó)

Mint arról beszámoltunk, a legrosszabb állapotú utca mottójú sorozatunk elindításának ötletét portálunk olvasói adták. A nagykanizsai járdák rossz állapotát felderítő cikkeink után sok hozzászólás érkezett a Facebook oldalunkra. Legutóbb a Magyar utca állapotát firtató írásunkhoz szóltak hozzá többen. Egyikük ezt írta: "Szégyen az egész város, nem csak ez a szakasz!" Egy másik: "Az egész város ilyen, helyenként rosszabb és a kivezető utak sem sokkal különbek."

A legrosszabb állapotú utca egyike Nagykanizsán a Vár utca, az aszfalt felülete elhasználódott

Fotó: Szakony Attila

Legrosszabb állapotú utca: néhány száz méter hullámvasút

A Vár utca Nagykanizsa szintén forgalmas szakasza, mely a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fenntartásában van. A közút internetes útszámkeresője szerint ezúttal a vizsgált, vagyis a Vár utcai vasúti átjárótól a Principális csatornáig futó mintegy 300 méteres szakasz a 6804-es jelű út a Nagykanizsa-Gyékényes összekötő út egy része.

Az autósoknak kihívást jelent teljesíteni a Vár utcát, ami órási forgalmat bonyolít le

Fotó: Szakony Attila

Töltésből lett utca?

A Vár utca történetéről szintén a holmi.nagykar.hu oldalon találtunk érdekességeket. Korábban a Kiskanizsára vezető utat hivatalos név híján csak Töltésként emlegették. Aztán 1853-ban az út mellé nyárfákat ültettek. A kanyarjai miatt hosszú utat 1902-ben a vasút és a Principális-csatorna között „kiegyenesítve” új nyomvonalra helyezték át. A régi töltést elhordták, az új út négy méter magas szénpernye rétegre épült, ez nem volt tartós. Szélessége jobbára tizenöt méter lett. A legmélyebb részen, a Kiskanizsa előtti két csatorna között tíz méteresre szűkült. Aztán 1908-ban kockakővel burkolták az utat. Majd 1914-ben döntöttek úgy, hogy a még mindig változatos szélességű utat teljes hosszában tizenöt méteressé alakítják, mellette vadgesztenyés fasort létesítenek. A vadgesztenyék léteznek, de az elképzelések javának megvalósítását már megakadályozta a kitörő világháború.

Gesztenyefák szegélyezik a Vár utcát

Fotó: Szakony Attila

Mi működik itt?

A gyárak megjelenésével és letelepedésével az utca aszfalt borítást kapott. Működött itt korábban szeszgyár, gőzmalom, üveggyár és gépgyár. Jelenleg is több cég telephelye közelíthető meg a Vár utcán, sőt a Pannon Egyetem felújítja és modernizálja a nagykanizsai Vár utca 8. szám alatti ingatlant. Ezen felül van egy kocsma és persze a belváros felől a kiskanizsai városrész érhető el.