1 órája
Borzalmas állapotok: nyomvályúban zötykölődnek az autósok a zalai város utcájában (galéria, videó)
A nagykanizsai Vár utca aszfaltfelületének minősége vetekedik a Magyar utcáéval. A legrosszabb állapotú utca mottójú sorozatunk következő állomása a Vár utca, ami ugyancsak szétrázza az autósokat. Ezúttal a Vár utcai vasúti átjárótól a Principális csatornáig zötykölődtünk.
A legrosszabb állapotú utca, vagyis a Vár utca nyomvonalán jól kirajzolódik mindkét irányban a nyomvályú
Fotó: Szakony Attila
Mint arról beszámoltunk, a legrosszabb állapotú utca mottójú sorozatunk elindításának ötletét portálunk olvasói adták. A nagykanizsai járdák rossz állapotát felderítő cikkeink után sok hozzászólás érkezett a Facebook oldalunkra. Legutóbb a Magyar utca állapotát firtató írásunkhoz szóltak hozzá többen. Egyikük ezt írta: "Szégyen az egész város, nem csak ez a szakasz!" Egy másik: "Az egész város ilyen, helyenként rosszabb és a kivezető utak sem sokkal különbek."
Legrosszabb állapotú utca: néhány száz méter hullámvasút
A Vár utca Nagykanizsa szintén forgalmas szakasza, mely a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fenntartásában van. A közút internetes útszámkeresője szerint ezúttal a vizsgált, vagyis a Vár utcai vasúti átjárótól a Principális csatornáig futó mintegy 300 méteres szakasz a 6804-es jelű út a Nagykanizsa-Gyékényes összekötő út egy része.
Töltésből lett utca?
A Vár utca történetéről szintén a holmi.nagykar.hu oldalon találtunk érdekességeket. Korábban a Kiskanizsára vezető utat hivatalos név híján csak Töltésként emlegették. Aztán 1853-ban az út mellé nyárfákat ültettek. A kanyarjai miatt hosszú utat 1902-ben a vasút és a Principális-csatorna között „kiegyenesítve” új nyomvonalra helyezték át. A régi töltést elhordták, az új út négy méter magas szénpernye rétegre épült, ez nem volt tartós. Szélessége jobbára tizenöt méter lett. A legmélyebb részen, a Kiskanizsa előtti két csatorna között tíz méteresre szűkült. Aztán 1908-ban kockakővel burkolták az utat. Majd 1914-ben döntöttek úgy, hogy a még mindig változatos szélességű utat teljes hosszában tizenöt méteressé alakítják, mellette vadgesztenyés fasort létesítenek. A vadgesztenyék léteznek, de az elképzelések javának megvalósítását már megakadályozta a kitörő világháború.
Mi működik itt?
A gyárak megjelenésével és letelepedésével az utca aszfalt borítást kapott. Működött itt korábban szeszgyár, gőzmalom, üveggyár és gépgyár. Jelenleg is több cég telephelye közelíthető meg a Vár utcán, sőt a Pannon Egyetem felújítja és modernizálja a nagykanizsai Vár utca 8. szám alatti ingatlant. Ezen felül van egy kocsma és persze a belváros felől a kiskanizsai városrész érhető el.
Vályúban vezetnek a sofőrök
A jelentős személygépjármű- és kamionforgalomnak köszönhetően az utca aszfaltrétege elhasználódott, több helyen felgyűrődött, míg másutt széttöredezett. A hibákat kerülgető autósoknak figyelniük kell, hiszen a kátyúk olykor mélyek. A gyűrődések felületét itt-ott lefaragták, ám több helyen így is vályúban kell közlekedni. Szakony Attila fotóriporter fényképein és videóján láthatók az utca hibái, azonban a saját biztonsága érdekében a kerékpárutat választotta. A kerékpárosoknak kialakított kerékpárút jobb minőségű, mint az aszfalt. Bár ott sem árt vigyázni, hiszen például a Principális csatorna utáni részen szétnyílt a felülete.
Nagykanizsa, Vár utcaFotók: Szakony Attila
Új felfogásban épülhet meg a Science Park Nagykanizsán (galéria, videó)
Brutális hullámvasút: szétrázza az autókat a zalai város utcája (galéria, videó)