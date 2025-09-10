1 órája
Brutális hullámvasút: szétrázza az autókat a zalai város utcája (galéria, videó)
Nagykanizsa egyik legrégebbi közterülete a Magyar utca, de nem csak erről nevezetes. A legrosszabb állapotú utcákat bemutató sorozatunk első részében az Erzsébet tér és a Garay utca közötti szakaszt derítettük fel. Tartsanak velünk egy útra! Rázós lesz...
Messziről sem szép a legrosszabb állapotú utca sorozatunk első szereplője, a Magyar utca
Fotó: Szakony Attila
A legrosszabb állapotú utca mottójú sorozat elindításának ötletét portálunk olvasói adták. Több korábbi, a nagykanizsai járdák állapotát firtató cikkeinkhez a Facebookon számos olyan hozzászólást kaptunk: megnézhetnénk azt is, az autóknak mit kell elviselniük az aszfaltokon. Az egyik olvasó például így fogalmazott: "A Magyar utca lassan 5 éve olyan, mint egy hullámvasút...", egy másik kommentelő pedig ezt írta a nagykanizsai utcákról: "Szenvedés végigmenni bármelyik szakaszon, sírni tudnék. amikor hallom, hogyan kopog az autó. A lelket kirázza belőlem, szerencse, hogy minden sarkon van egy autószerelő, mert egyik saroktól a másikig széthullik az autó ezen a hullámvasúton."
Legrosszabb állapotú utca: Magyar, nem kérdés
Nagykanizsa egyik legforgalmasabb utcájáról van szó, amelynek egyik szakaszát a Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemelteti. A közút internetes útszámkeresője szerint ez a rész a Garay utcai körforgalomtól a palini városrész felé vezet. Azonban portálunk az Erzsébet tértől a körforgalomig terjedő városi szakaszt teljesítette.
Érdekességek a Magyar utcáról
A Magyar utca történetéről a holmi.nagykar.hu oldalon találtunk érdekességeket. E szerint egy 1868-as árverési hirdetmény említi a Magyar utcát. Első ütemben az út városi kezelésben lévő része kapta meg a „Magyar” nevet. Az egész utca 1873-ban nyerte el mai nevét. Kevesen tudják, hogy a város tűzvészektől legtöbbet szenvedő utcája volt. Az 1851-es tűzben például ötvenkilenc háza pusztult el, annak ellenére, hogy 1834-ben a város a lajtos-szekerekhez tíz darab kézifecskendőt szerzett be, majd megtiltotta fából építeni, illetve zsúppal fedni a házakat. Mintegy 100 évet ugorva az időben kiderül: 1937-ben a 25. számú háztól az utca végéig felszedték a kocsiút klinker borítását. Kis kockakő került a helyére.
Bő tíz éve semmi sem történt?
A modern kor persze aszfaltborítást hozott, bár az interneten barangolva pontos évszámot nem találtunk, hogy mikor történhetett ez meg. Pusztán egy olyan cikkre akadtunk, melyben még 2012-ben arról írtunk, hogy 563 méter hosszan elkészült a Magyar és a Petőfi utca összekötése.
Mitől lett ilyen rossz?
A Magyar utca aszfaltrétege az elmúlt években, évtizedekben valóban teljesen elhasználódott, köszönhetően a jelentős személygépjármű- és kamionforgalomnak. Ezen a helyzeten csak tovább rontottak a csőtörések és az egyéb útfelbontások, amelyek pepitára "rajzolták" az úttest felületét. Szakony Attila fotóriporter kollégánk képei mindezt alátámasztják. Az autósok hibába próbálnak úgy vezetni, mintha szlalomoznának, csak egyik gödörből a másikba huppan a gépjárművük kereke. Az esetleges javítások sem használtak az úttestnek, sőt olykor inkább ártottak, hiszen a gödör helyett kiemelkedés dobja odébb az autót. A Magyar utcát szegélyező járdákra itt is ráférne a fűnyírás...
A Magyar utca állapota NagykanizsánFotók: Szakony Attila
Ilyet még nem láttál! A belvárosi járdán ujjnyi repedésekből tör elő a gaz (galéria, videó)
A város egyik szégyenfoltja lett: ezen a járdán érdemes óvatosan közlekedni... (videó, galéria)
Átadták a megújult útszakaszt Zalaegerszegen: így kell kinéznie egy város közepének! (képgaléria)