A legolcsóbb használt autó nyomába eredtünk, meglepő, amire Zalában bukkantunk

Legutóbbi cikkünkben azokról az autókról írtunk, melyet egymillió forintért kínálnak és még érdemes kihajtani vele az útra. A legolcsóbb használt autó után kutatva az egyszerű keresést indítottuk el a hasznaltauto.hu portálon, s vételár plafonnak az 1 millió forintot állítottuk be. Ez alapján jelenleg 6907 (!) eladó használt személyautó találatot mutatott a keresőmotor országszerte, ebből Zalában 300 ilyen autót kínálnak eladásra.

A legolcsóbb használt autó ez az Audi, bár papírokkal nem rendelkezik, de legalább Zalában van

Fotó: hasznaltauto.hu

Legolcsóbb használt autó: Zalában bujkált...

Egészen hihetetlen, de épp Zalaegerszeg mellett találtuk meg a legolcsóbb autót. Ez pedig nem más, mint egy 1996-os évjáratú Audi A4-es 1.8-as motorral szerelt, 125 lóerős. A kilométeróra 272 418 kilométert mutat. Az autó 80 ezer forint, viszont nincs forgalomban. Az eladó ennyit hozzáfűzött: "Teljesen üzemképes az autó! Katalizátor nincs rajt. Lábon is vihető. Akkumulátor nélkül eladó!"

Valami nem stimmel a motorháztetővel

Egy árnyalattal drágább, de szintén Zalaegerszegen eladó egy kétszínű kisautó. A Nissan Micra 1.0 GX 1998-as évjáratú, 54 lóerős, a kilométeróra pedig kicsivel több mint 142 ezer kilométer mutat. A 99 ezer forintos autó egyik jellemzője, hogy tavaly júliusban lejárt a műszakija, illetve valami ismeretlen oknál fogva a bordó autó motorházteteje kék színű. Azt még odaírta az eladó: azonnal elvihető, normál állapotban, az akkumulátor cseréje szükséges.

Bordó vagy kék? Valami nem stimmel a fényezéssel

Fotó: hasznaltauto.hu

Érdemes alaposan elmélyülni a hirdetésekben

Maradhatunk is Zalában, hiszen a 100 ezer forint körüli összegért több olyan autót lehet kapni, melyek nem rendelkeznek érvényes okmányokkal, így műszaki vizsgával sem. Több 130 ezer forint körüli vételárra "belőtt" kocsinak érvényes külföldi papírjai vannak és üzemképesek is a hirdetők szerint. Nyilván találtunk olyan hirdetéseket is, ahol bár a képen látható autó üzemképesnek tűnik, mégis alkatrésznek árulják, de előfordul olyan hirdető is, aki konkrétan odaírja, hogy a járgány motorhibás.

A legolcsóbb és műszaki vizsgája is van

Sokáig kellett görgetnünk az oldalon, míg rátaláltunk a 2026. februárig érvényes műszaki vizsgával rendelkező legolcsóbb használt autó hirdetésre Zalában. Megérte, hiszen egy 1998-as évjáratú a Peugeot 306 1.4 XN típusú használt autót kínálnak 238 ezer kilométerrel, 200 ezer forintért. Az eladó nagyon őszinte levéllel toldotta meg a hirdetést, melyből idézünk.