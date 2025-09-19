Ezért szólalnak meg a légiriasztók több zalai településen

A katasztrófavédelem üzemelteti azokat a légi riasztókat, amelyekkel veszély esetén hanggal vagy beszéddel jelzik a veszélyhelyzeteket. Ezek működését a jogszabályok szerint minden évben ellenőrizni kell, az előírások szerint hangos próbával. Az elkövetkezendő hetekben több zalai településen kontrolállják az eszközök működését. A Keszthely környéki településeken ezekben az időpontokban kell számítani a riasztók felhangzására:

Alsópáhok Dózsa György utca 2 2025.09.24 Balatongyörök Kossuth Lajos utca 70 2025.10.06 Cserszegtomaj Dr. Bakonyi K. utca 1 2025.09.30 Dióskál Béke tér 1 2025.09.23 Esztergályhorváti Deák Ferenc utca 1 2025.09.23 Felsőpáhok Szent István utca 74 2025.09.24 Gyenesdiás Kossuth Lajos út 44 2025.10.06 Gyenesdiás Lőtér utca 32 2025.10.06 Hévíz Sugár utca 2 2025.09.24 Hévíz Zrínyi Miklós utca 73 2025.09.24 Hévíz Kossuth Lajos utca 1 2025.09.24 Karmacs Szent Anna tér 1 2025.09.30 Keszthely Bem József utca 2 2025.10.06 Keszthely Csárda utca 1 2025.10.06 Keszthely Déryné utca 1 2025.10.06 Keszthely Gagarin utca 2 2025.10.06 Keszthely Sopron utca 1 2025.10.06 Keszthely Madách utca 10 2025.10.06 Kisgörbő Arany János utca 21 2025.10.03 Nemesbük Rákóczi Ferenc utca 51 2025.09.30 Óhíd Petőfi Sándor út 2 2025.10.03 Pakod Csány László utca 1 2025.10.09 Rezi Vár utca 11 2025.09.30 Sármellék Dózsa György utca 324 2025.09.23 Szalapa Fő utca 49. 2025.10.03 Szentgyörgyvár Kossuth Lajos utca 50 2025.09.24 Türje Deák Ferenc utca 2 2025.10.03 Türje Kossuth Lajos utca 53 2025.10.03 Várvölgy Kossuth Lajos utca 67 2025.09.30 Vonyarcvashegy Béry Balogh Ádám utca 8 2025.10.06 Zalaapáti Szent István tér 1 2025.09.23 Zalaapáti Deák Ferenc utca 119 2025.09.23 Zalabér Rákóczi Ferenc utca 2 2025.10.09 Zalacsány Zrínyi Miklós utca 6 2025.09.24 Zalaszentgrót Batthyány Lajos utca 44 2025.10.09 Zalaszentgrót Béke tér . 2025.10.09 Zalaszentgrót Tűztorony tér 1 2025.10.09 Zalaszentgrót Szabadság utca 1 2025.10.09 Zalaszentgrót Koppányi utca 58 2025.10.09 Zalaszentgrót Hévizi út 33 2025.10.09 Zalaszentlászló Kossuth Lajos utca 15 2025.09.24 Zalavár Dózsa György utca 1 2025.09.23 Zalavég Béke utca 6 2025.10.09

Forrás: Keszthely Város Önkormányzata honlapja