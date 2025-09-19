50 perce
Ezért szólalnak meg a légiriasztók több zalai településen
Szeptember vége és október eleje között vármegyénk több településén is ellenőrzi a lakossági légi riasztókat a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A katasztrófavédelem üzemelteti azokat a légi riasztókat, amelyekkel veszély esetén hanggal vagy beszéddel jelzik a veszélyhelyzeteket. Ezek működését a jogszabályok szerint minden évben ellenőrizni kell, az előírások szerint hangos próbával. Az elkövetkezendő hetekben több zalai településen kontrolállják az eszközök működését. A Keszthely környéki településeken ezekben az időpontokban kell számítani a riasztók felhangzására:
|Alsópáhok
|Dózsa György utca 2
2025.09.24
|Balatongyörök
|Kossuth Lajos utca 70
2025.10.06
|Cserszegtomaj
|Dr. Bakonyi K. utca 1
2025.09.30
|Dióskál
|Béke tér 1
2025.09.23
|Esztergályhorváti
|Deák Ferenc utca 1
2025.09.23
|Felsőpáhok
|Szent István utca 74
2025.09.24
|Gyenesdiás
|Kossuth Lajos út 44
2025.10.06
|Gyenesdiás
|Lőtér utca 32
2025.10.06
|Hévíz
|Sugár utca 2
2025.09.24
|Hévíz
|Zrínyi Miklós utca 73
2025.09.24
|Hévíz
|Kossuth Lajos utca 1
2025.09.24
|Karmacs
|Szent Anna tér 1
2025.09.30
|Keszthely
|Bem József utca 2
2025.10.06
|Keszthely
|Csárda utca 1
2025.10.06
|Keszthely
|Déryné utca 1
2025.10.06
|Keszthely
|Gagarin utca 2
2025.10.06
|Keszthely
|Sopron utca 1
2025.10.06
|Keszthely
|Madách utca 10
2025.10.06
|Kisgörbő
|Arany János utca 21
2025.10.03
|Nemesbük
|Rákóczi Ferenc utca 51
2025.09.30
|Óhíd
|Petőfi Sándor út 2
2025.10.03
|Pakod
|Csány László utca 1
2025.10.09
|Rezi
|Vár utca 11
2025.09.30
|Sármellék
|Dózsa György utca 324
2025.09.23
|Szalapa
|Fő utca 49.
2025.10.03
|Szentgyörgyvár
|Kossuth Lajos utca 50
2025.09.24
|Türje
|Deák Ferenc utca 2
2025.10.03
|Türje
|Kossuth Lajos utca 53
2025.10.03
|Várvölgy
|Kossuth Lajos utca 67
2025.09.30
|Vonyarcvashegy
|Béry Balogh Ádám utca 8
2025.10.06
|Zalaapáti
|Szent István tér 1
2025.09.23
|Zalaapáti
|Deák Ferenc utca 119
2025.09.23
|Zalabér
|Rákóczi Ferenc utca 2
2025.10.09
|Zalacsány
|Zrínyi Miklós utca 6
2025.09.24
|Zalaszentgrót
|Batthyány Lajos utca 44
2025.10.09
|Zalaszentgrót
|Béke tér .
2025.10.09
|Zalaszentgrót
|Tűztorony tér 1
2025.10.09
|Zalaszentgrót
|Szabadság utca 1
2025.10.09
|Zalaszentgrót
|Koppányi utca 58
2025.10.09
|Zalaszentgrót
|Hévizi út 33
2025.10.09
|Zalaszentlászló
|Kossuth Lajos utca 15
2025.09.24
|Zalavár
|Dózsa György utca 1
2025.09.23
|Zalavég
|Béke utca 6
2025.10.09
Forrás: Keszthely Város Önkormányzata honlapja