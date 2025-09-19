szeptember 19., péntek

Ezért szólalnak meg a légiriasztók több zalai településen

Szeptember vége és október eleje között vármegyénk több településén is ellenőrzi a lakossági légi riasztókat a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Keszey Ágnes

A katasztrófavédelem üzemelteti azokat a légi riasztókat, amelyekkel veszély esetén hanggal vagy beszéddel jelzik a veszélyhelyzeteket. Ezek működését a jogszabályok szerint minden évben ellenőrizni kell, az előírások szerint hangos próbával. Az elkövetkezendő hetekben több zalai településen kontrolállják az eszközök működését. A Keszthely környéki településeken ezekben az időpontokban kell számítani a riasztók felhangzására:

AlsópáhokDózsa György utca 2

2025.09.24

BalatongyörökKossuth Lajos utca 70

2025.10.06

CserszegtomajDr. Bakonyi K. utca 1

2025.09.30

DióskálBéke tér 1

2025.09.23

EsztergályhorvátiDeák Ferenc utca 1

2025.09.23

FelsőpáhokSzent István utca 74

2025.09.24

GyenesdiásKossuth Lajos út 44

2025.10.06

GyenesdiásLőtér utca 32

2025.10.06

HévízSugár utca 2

2025.09.24

HévízZrínyi Miklós utca 73

2025.09.24

HévízKossuth Lajos utca 1

2025.09.24

KarmacsSzent Anna tér 1

2025.09.30

KeszthelyBem József utca 2

2025.10.06

KeszthelyCsárda utca 1

2025.10.06

KeszthelyDéryné utca 1

2025.10.06

KeszthelyGagarin utca 2

2025.10.06

KeszthelySopron utca 1

2025.10.06

KeszthelyMadách utca 10

2025.10.06

KisgörbőArany János utca 21

2025.10.03

NemesbükRákóczi Ferenc utca 51

2025.09.30

ÓhídPetőfi Sándor út 2

2025.10.03

PakodCsány László utca 1

2025.10.09

ReziVár utca 11

2025.09.30

SármellékDózsa György utca 324

2025.09.23

SzalapaFő utca 49.

2025.10.03

SzentgyörgyvárKossuth Lajos utca 50

2025.09.24

TürjeDeák Ferenc utca 2

2025.10.03

TürjeKossuth Lajos utca 53

2025.10.03

VárvölgyKossuth Lajos utca 67

2025.09.30

VonyarcvashegyBéry Balogh Ádám utca 8

2025.10.06

ZalaapátiSzent István tér 1

2025.09.23

ZalaapátiDeák Ferenc utca 119

2025.09.23

ZalabérRákóczi Ferenc utca 2

2025.10.09

ZalacsányZrínyi Miklós utca 6

2025.09.24

ZalaszentgrótBatthyány Lajos utca 44

2025.10.09

ZalaszentgrótBéke tér .

2025.10.09

ZalaszentgrótTűztorony tér 1

2025.10.09

ZalaszentgrótSzabadság utca 1

2025.10.09

ZalaszentgrótKoppányi utca 58

2025.10.09

ZalaszentgrótHévizi út 33

2025.10.09

ZalaszentlászlóKossuth Lajos utca 15

2025.09.24

ZalavárDózsa György utca 1

2025.09.23

ZalavégBéke utca 6

2025.10.09

Forrás: Keszthely Város Önkormányzata honlapja

 

