Fesztivál

44 perce

Újra meg újra megfőzik és nem unják meg ezt az ételt a zalai faluban

A kiskertből szedett zöldségekből a legfinomabb, ez a megállapítás minden évben helyén való. Idén is népszerű volt a lecsófesztivál Gutorföldén, ahol most a főzőcsapatok visszatértek a hagyományokhoz.

Korosa Titanilla
Lecsófesztivál Gutorföldén, képen a második helyezett Hullajó csapatából Orbán Károlyné mellette Káli Attila főszervező

Forrás: ZH

A szeptember még javában lecsószezon, erre épül a hagyományos lecsófesztivál Gutorföldén. A népszerű programot hagyományosan összekapcsolják a szüreti felvonulással, s míg a traktorok, lovaskocsik bejárják a községet, a főzőcsapatok is megérkeznek a szabadtéri színpadhoz, hogy megmutassák mit tudnak alkotni hagymából, paprikából, paradicsomból. 

lecsófesztivál Gutorföldén
A lecsófesztivál Gutorföldén nem veszít fényéből. Képen jobbra Káli Attila főszervező, csapatuk, a Göcsej Motorosai készítette el a közönségkedvenc lecsót
Forrás: ZH

Lecsófesztivál Gutorföldén - egy program, ami sosem unalmas

Az idei fesztiválon, mint a szervezőktől megtudtuk, a társaságok visszatértek a hagyományokhoz, nem bolondították meg a lecsót extrákkal, de azért volt csípős, kolbászos, illetve volt, aki tarhonyával kínálta. A közönség kedvence a Göcsej Motorosai Egyesület babos lecsója volt.

Értékelték is az étkeket, első helyen a Malacok I. csapata végzett, a második helyezett a Hullajók lett, míg a harmadik legjobb értékelést a falu lecsója kapta, amit a programot szervező Együtt Gutorföldéért Egyesület tagjai főztek nagy mennyiségben. A helyezettek a gutorföldei Sebők Lajos fafaragó által készített fakanalat vehették át.

A győztes csapatból Molnár Roland és Farkas Tibor

 

