Ilyet sem mindig látni! A piacozók feje felett dolgoznak gőzerővel, jövőre már nem lesz meleg a csarnokban (videó, galéria)

A részletekről Bali Zoltán alpolgármester, Böjte Sándor önkormányzati képviselő és Horváth István, a Vásárcsarnok igazgatója számolt be. A mostani beruházás a környék felújításának fontos mérföldköve: 2024-ben megszépült a Mérleg tér, bővítették a parkolóhelyeket. A vásárcsarnokban jelenleg a lapostető felújítása zajlik. A munkák során megszüntetik a meglévő páraszellőzőket, új villámhárító-rendszert építenek. A korábbi beázások miatt tönkrement vakolatot is helyreállítják. Az emeleti nyílászzárókat 32 méter hosszon kibontják a keleti és nyugati oldalon, majd új párkányfogó beépítése után visszaépítik azokat.

Október végéig zajlik a lapostető felújítása és a tovább szigetelési munkálatok.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A lapostető felújítása után jövőre folytatódnak a munkálatok

Bali Zoltán elmondta, reményeik szerint a Versenyképes Járások Program keretében 2026-ban elkészülhetnek a gépészeti rendszerek, később pedig napelemeket helyeznek az épület tetejére. Az E.ON jövőre hálózatbővítést végez. Böjte Sándor arról szólt, hogy a vásárcsarnok fontos kereskedelmi és közösségi tér minden településen. A zalaegerszegi csarnok 1969-ben épült, s utoljára 2014-ben volt nagyobb renoválás, illetve mellette több apróbb fejlesztés. Fontos, hogy folyamatosan biztosítsák a vásárlók és a piacozók kényelmét a költségvetési lehetőségekhez mérten. Horváth István végül hozzátette, a zalaegerszegi vásárcsarnok népszerű, minden üzlethelyiséget kiadtak, üres standot sem lehet találni.