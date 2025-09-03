1 órája
Ilyet sem mindig látni! A piacozók feje felett dolgoznak gőzerővel, jövőre már nem lesz meleg a csarnokban (videó, galéria)
Újabb fejlesztésről számoltak be az újságíróknak szerda délelőtt Zalaegerszegen. A lapostető felújítása zajlik 825 négyzetméteren a vásárcsarnokban, a kivitelező Akvaszig Kft. október végén fejezi be a munkálatokat. Jövőre az E.ON. fejleszti az elektromos hálózatot, így azután jöhet a gépészeti felújítás, amivel megfelelő módon hűtik-fűtik majd az egyébként nagyon meleg csarnokot.
A helyszíni bejáráson Fodor Kornél építésvezető, (Akvaszig Kft.), Bali Zoltán, Böjte Sándor és Horváth István.
Fotó: Pezetta Umberto / Zalai Hírlap
A részletekről Bali Zoltán alpolgármester, Böjte Sándor önkormányzati képviselő és Horváth István, a Vásárcsarnok igazgatója számolt be. A mostani beruházás a környék felújításának fontos mérföldköve: 2024-ben megszépült a Mérleg tér, bővítették a parkolóhelyeket. A vásárcsarnokban jelenleg a lapostető felújítása zajlik. A munkák során megszüntetik a meglévő páraszellőzőket, új villámhárító-rendszert építenek. A korábbi beázások miatt tönkrement vakolatot is helyreállítják. Az emeleti nyílászzárókat 32 méter hosszon kibontják a keleti és nyugati oldalon, majd új párkányfogó beépítése után visszaépítik azokat.
A lapostető felújítása után jövőre folytatódnak a munkálatok
Bali Zoltán elmondta, reményeik szerint a Versenyképes Járások Program keretében 2026-ban elkészülhetnek a gépészeti rendszerek, később pedig napelemeket helyeznek az épület tetejére. Az E.ON jövőre hálózatbővítést végez. Böjte Sándor arról szólt, hogy a vásárcsarnok fontos kereskedelmi és közösségi tér minden településen. A zalaegerszegi csarnok 1969-ben épült, s utoljára 2014-ben volt nagyobb renoválás, illetve mellette több apróbb fejlesztés. Fontos, hogy folyamatosan biztosítsák a vásárlók és a piacozók kényelmét a költségvetési lehetőségekhez mérten. Horváth István végül hozzátette, a zalaegerszegi vásárcsarnok népszerű, minden üzlethelyiséget kiadtak, üres standot sem lehet találni.
A Mérlegházat újraépítették és köztéri szobrot emeltek
Elkezdődött a vásárcsarnok tetejének felújításaFotók: Pezzetta Umberto