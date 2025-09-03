szeptember 3., szerda

Hilda névnap

25°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás

1 órája

Ilyet sem mindig látni! A piacozók feje felett dolgoznak gőzerővel, jövőre már nem lesz meleg a csarnokban (videó, galéria)

Címkék#Zaol videó#Versenyképes Járások Program#vásárcsarnok felújítás#Böjte Sándor#Bali Zoltán#napelem

Újabb fejlesztésről számoltak be az újságíróknak szerda délelőtt Zalaegerszegen. A lapostető felújítása zajlik 825 négyzetméteren a vásárcsarnokban, a kivitelező Akvaszig Kft. október végén fejezi be a munkálatokat. Jövőre az E.ON. fejleszti az elektromos hálózatot, így azután jöhet a gépészeti felújítás, amivel megfelelő módon hűtik-fűtik majd az egyébként nagyon meleg csarnokot.

Mozsár Eszter
Ilyet sem mindig látni! A piacozók feje felett dolgoznak gőzerővel, jövőre már nem lesz meleg a csarnokban (videó, galéria)

A helyszíni bejáráson Fodor Kornél építésvezető, (Akvaszig Kft.), Bali Zoltán, Böjte Sándor és Horváth István.

Fotó: Pezetta Umberto / Zalai Hírlap

A részletekről Bali Zoltán alpolgármester, Böjte Sándor önkormányzati képviselő és Horváth István, a Vásárcsarnok igazgatója számolt be. A mostani beruházás a környék felújításának fontos mérföldköve: 2024-ben megszépült a Mérleg tér, bővítették a parkolóhelyeket. A vásárcsarnokban jelenleg a lapostető felújítása zajlik. A munkák során megszüntetik a meglévő páraszellőzőket, új villámhárító-rendszert építenek. A korábbi beázások miatt tönkrement vakolatot is helyreállítják. Az emeleti nyílászzárókat 32 méter hosszon kibontják a keleti és nyugati oldalon, majd új párkányfogó beépítése után visszaépítik azokat.

lapostető felújítása
Október végéig zajlik a lapostető felújítása és a tovább szigetelési munkálatok. 
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A lapostető felújítása után jövőre folytatódnak a munkálatok

Bali Zoltán elmondta, reményeik szerint a Versenyképes Járások Program keretében 2026-ban elkészülhetnek a gépészeti rendszerek, később pedig napelemeket helyeznek az épület tetejére. Az E.ON jövőre hálózatbővítést végez. Böjte Sándor arról szólt, hogy a vásárcsarnok fontos kereskedelmi és közösségi tér minden településen. A zalaegerszegi csarnok 1969-ben épült, s utoljára 2014-ben volt nagyobb renoválás, illetve mellette több apróbb fejlesztés. Fontos, hogy folyamatosan biztosítsák a vásárlók és a piacozók kényelmét a költségvetési lehetőségekhez mérten. Horváth István végül hozzátette, a zalaegerszegi vásárcsarnok népszerű, minden üzlethelyiséget kiadtak, üres standot sem lehet találni.

 

Elkezdődött a vásárcsarnok tetejének felújítása

Fotók: Pezzetta Umberto

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu