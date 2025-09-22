szeptember 22., hétfő

Móric névnap

18°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Városháza – Zalaegerszeg

2 órája

Lakossági felmérés zajlik Zalaegerszegen - erről kérdezik meg Önt is

Címkék#KSH#adatfelvétel#lakosság

Zaol.hu

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2025-ben Zalaegerszegen is adatfelvételeket végez, a hivatal elnöke által engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló felmérések keretében. Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2025) végrehajtását az Európai Unió jogszabályai írják elő. A felmérés célja a lakosság egészségi állapotának, életmódjának, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének és azok megítélésének vizsgálata.

A kérdőíves adatfelvétel 2025. szeptember 15. és december 15. között zajlik.

Zalaegerszegen az ELEF2025 mellett sor kerül az Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálatra (OTÁP2025) is, amely az étkezési szokások és a tápláltsági állapot feltérképezését szolgálja. Ebben a felmérésben egészségügyi szakemberek vesznek részt.

A megadott adatokat a KSH és partnerei bizalmasan kezelik, kizárólag összesített, statisztikai formában kerülnek feldolgozásra. Az első eredmények 2026 tavaszán lesznek elérhetők.

További információ kérhető: +36 80 200-766 (3-as mellék) – munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00–16.00, pénteken 8.00–14.00 között [email protected] www.ksh.hu/elef2025.

A hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu oldal „Hirdetmények, pályázatok” rovatában megtekinthető.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu