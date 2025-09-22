Lakossági felmérés zajlik Zalaegerszegen - erről kérdezik meg Önt is

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2025-ben Zalaegerszegen is adatfelvételeket végez, a hivatal elnöke által engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló felmérések keretében. Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2025) végrehajtását az Európai Unió jogszabályai írják elő. A felmérés célja a lakosság egészségi állapotának, életmódjának, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének és azok megítélésének vizsgálata.

A kérdőíves adatfelvétel 2025. szeptember 15. és december 15. között zajlik.

Zalaegerszegen az ELEF2025 mellett sor kerül az Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálatra (OTÁP2025) is, amely az étkezési szokások és a tápláltsági állapot feltérképezését szolgálja. Ebben a felmérésben egészségügyi szakemberek vesznek részt.

A megadott adatokat a KSH és partnerei bizalmasan kezelik, kizárólag összesített, statisztikai formában kerülnek feldolgozásra. Az első eredmények 2026 tavaszán lesznek elérhetők.

További információ kérhető: +36 80 200-766 (3-as mellék) – munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00–16.00, pénteken 8.00–14.00 között [email protected] www.ksh.hu/elef2025.

A hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu oldal „Hirdetmények, pályázatok” rovatában megtekinthető.