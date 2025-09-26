szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

13°
+15
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nemes ügy

1 órája

Beteg gyerekek gyógykezelését támogatják a Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál főzőversenyének bevételeiből

Címkék#főzőverseny#adomány#támogatás#jótékonyság#Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál

Kétszázezer forintnyi adománnyal támogatott egy beteg gyerekek gyógykezelésére létrehozott alapítványt a közelmúltban megrendezett Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál főzőversenyének egyik csapata. A Kanizsai Titokzatos Szakácsok, azaz a Ka-TiSza tagjai csütörtökön el is juttatták az összeget a Lacus és Bogi Világa Alapítványhoz.

Gyuricza Ferenc

Minderről Reichert Zsolt, a Lacus és Bogi Világa Alapítvány elnöke tájékoztatta hírportálunkat. Emlékeztetett: a főzőversenynek egy olyan csapata volt, amely a fesztiválon szerzett bevételeit konkrétan az általa vezetett alapítványnak ajánlotta fel, de maga az egész rendezvény is jótékonysági jelleggel zajlott. 

A főzőverseny bevételeiből a Lacus és Bogi Világa Alapítványt támogatták
A főzőverseny bevételeiből a Lacus és Bogi Világa Alapítványt támogatták
Fotó: Gyuricza Ferenc

Októberben újabb rendezvényt tart a Lacus és Bogi Világa Alapítvány

A Lacus és Bogi Világa Alapítványról több alkalommal is írtunk már hírportálunkon. A civil szervezet Reichert Zsolt és felesége kezdeményezésére jött létre azért, hogy genetikai betegséggel küzdő gyermekeik gyógykezelését támogassa. Reichert Zsolt elmondta: a mostani adományt gyógyszerek vásárlására, valamint a gyermekek fejlesztő foglalkozásaira kívánják fordítani. Az alapítvány október 11-én újabb rendezvényt, egy jótékonysági délutánt tart Nagykanizsán, a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban, aminek szervezéséhez szintén felajánlotta segítségét a Ka-TiSza.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu