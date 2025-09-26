Beteg gyerekek gyógykezelését támogatják a Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál főzőversenyének bevételeiből

Minderről Reichert Zsolt, a Lacus és Bogi Világa Alapítvány elnöke tájékoztatta hírportálunkat. Emlékeztetett: a főzőversenynek egy olyan csapata volt, amely a fesztiválon szerzett bevételeit konkrétan az általa vezetett alapítványnak ajánlotta fel, de maga az egész rendezvény is jótékonysági jelleggel zajlott.

A főzőverseny bevételeiből a Lacus és Bogi Világa Alapítványt támogatták

Fotó: Gyuricza Ferenc

Októberben újabb rendezvényt tart a Lacus és Bogi Világa Alapítvány

A Lacus és Bogi Világa Alapítványról több alkalommal is írtunk már hírportálunkon. A civil szervezet Reichert Zsolt és felesége kezdeményezésére jött létre azért, hogy genetikai betegséggel küzdő gyermekeik gyógykezelését támogassa. Reichert Zsolt elmondta: a mostani adományt gyógyszerek vásárlására, valamint a gyermekek fejlesztő foglalkozásaira kívánják fordítani. Az alapítvány október 11-én újabb rendezvényt, egy jótékonysági délutánt tart Nagykanizsán, a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban, aminek szervezéséhez szintén felajánlotta segítségét a Ka-TiSza.