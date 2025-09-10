A négylábú kedvenceinknek is elkezdődik a suliidőszak Zalában

A tíz foglalkozásból álló sorozat szombaton kezdődik. A kutyaiskolai program iránt érdeklődőket 9 órára várják a Kossuth utcai volt általános iskola udvarára, ahol az oktatást megelőző nyílt napot tart a Letenyéért Közéleti Egyesület. Az ezen résztvevőket semmi nem kötelezi a folytatásra, a tapasztalataik, benyomásaik alapján dönthetnek arról, hogy akarnak-e csatlakozni a programhoz. Természetesen előzetes jelentkezésre is van lehetőség, az egyesület telefonszámán vagy elektronikus levélcímén kérhetik felvételüket az érdeklődők.

Ismét lesz kutyaiskolai program Letenyén Forrás: Shutterstock

Akár több csoport is indulhat a kutyaiskolai programban

Az oktatást Balassa László tartja, az előzetes tervek szerint szombatonként. A kutyaiskolai programban bármilyen fajta kutyát szívesen látnak a szervezők, s igény esetén akár több csoport – kutyaovi, kezdő, haladó – is indulhat.