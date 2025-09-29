Bombát hatástalanítottak a vendégek Zalában — és közben mindenki jól érezte magát (galéria)

A látogatók már a belépéskor a játék és a tudomány különleges ötvözetével találkozhattak a Kutatók Éjszakája programon. A legkisebbek és a fiatalok körében nagy sikert aratott a LEGO-robotépítés és -programozás, valamint a virtuális valóság szemüvegen keresztül kipróbálható korongcélozás. Az éles ész próbáját az Arduino-alapú bombahatástalanító szimuláció jelentette, ahol logikai gondolkodásra és gyors döntésekre volt szükség.

Minden korosztálynak kínált érdekességeket a Kutatók Éjszakája program. Fotó: Jóna István

Az ipari technológia világába is betekintést nyerhettek a résztvevők: egy hat tengelyes robot működését ismerhették meg testközelből, sőt programozásában is kipróbálhatták magukat. Emellett logisztikai társasjáték, könyvrejtjeles kódfejtés és a „Tudásmenedzsment kincsesládája” nevű játék tette izgalmassá a délutánt. A sportkedvelők egy interaktív kiállításon válogatott mezekkel és legújabb fejlesztésű futócipőkkel találkozhattak.

Az est kiemelt eseménye a mesterséges intelligenciáról szóló előadás volt, amelyet Joós Attila, a Webmark Europe Kft. vezetője tartott. A téma különösen aktuális, hiszen az AI egyre inkább átszövi a mindennapokat a munkától a szórakozásig.