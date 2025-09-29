szeptember 29., hétfő

Robotok, virtuális valóság, mesterséges intelligencia

Bombát hatástalanítottak a vendégek Zalában — és közben mindenki jól érezte magát (galéria)

Címkék#Kutatók Éjszakája#tudomány#program

A hűvös, esős idő sem szegte kedvét azoknak, akik ellátogattak a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjába péntek este. A Kutatók Éjszakája program várta az érdeklődőket. A húsz éve országosan megrendezett eseménysorozat minden korosztály számára kínál élményt és ismeretszerzési lehetőséget, Zalaegerszegen pedig idén az Infocentrum földszintjén található könyvtár adott otthont a programoknak.

Jóna István
A látogatok sok egyéb érdekesség mellett kipróbálhatták a virtuális valóság szemüvegen keresztül a korongcélozást.

Fotó: Jóna István

A látogatók már a belépéskor a játék és a tudomány különleges ötvözetével találkozhattak a Kutatók Éjszakája programon. A legkisebbek és a fiatalok körében nagy sikert aratott a LEGO-robotépítés és -programozás, valamint a virtuális valóság szemüvegen keresztül kipróbálható korongcélozás. Az éles ész próbáját az Arduino-alapú bombahatástalanító szimuláció jelentette, ahol logikai gondolkodásra és gyors döntésekre volt szükség.

Kutatók Éjszakája
Minden korosztálynak kínált érdekességeket a Kutatók Éjszakája program. Fotó: Jóna István

Az ipari technológia világába is betekintést nyerhettek a résztvevők: egy hat tengelyes robot működését ismerhették meg testközelből, sőt programozásában is kipróbálhatták magukat. Emellett logisztikai társasjáték, könyvrejtjeles kódfejtés és a „Tudásmenedzsment kincsesládája” nevű játék tette izgalmassá a délutánt. A sportkedvelők egy interaktív kiállításon válogatott mezekkel és legújabb fejlesztésű futócipőkkel találkozhattak.

Az est kiemelt eseménye a mesterséges intelligenciáról szóló előadás volt, amelyet Joós Attila, a Webmark Europe Kft. vezetője tartott. A téma különösen aktuális, hiszen az AI egyre inkább átszövi a mindennapokat a munkától a szórakozásig.

Kutatók Éjszakája Zalaegerszegen

Fotók: Jóna István

A programhoz kézműves-foglalkozás is kapcsolódott: a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesületének közreműködésével a résztvevők régi anyagokból készíthettek levendulával töltött szívecskéket, ezzel is hangsúlyozva a fenntarthatóság fontosságát. Az este végül a Zöld Kampusz Tanösvény „bagolytúrájával” zárult, ahol a természet és a környezetvédelem került a középpontba.

 

