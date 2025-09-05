1 órája
Jogász, vadász és szépségkirálynő: Kun Edit így látja a varázslatos vadvilágot (galéria, videó)
Sokoldalú, intelligens és érzelmes. Az 1989-es Zala Szépe győztese, dr. Kun Edit nem mellesleg gyönyörűen fest, Varázslatos vadvilág című kiállításával kezdődött csütörtökön este a Vadpörkölt Fesztivál idei programsorozata Zalaegerszegen. A tárlat szeptember 13-ig tekinthető meg a hangversenyteremben.
Kun Edit (balról második) férjével és a kiállítást megnyitó dr. Suba Imre (jobbról), a Szlovák Vadászkamara igazgatója.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
Kun Edit alkotásait többször láthatta már a közönség. Képeinek ihletője a Kis-Balaton önmagában is festőien gyönyörű környezete, ahol gyermekkorát töltötte. Számára a vizuális kifejezésmód megnyugtató, lételeme az egykori szépségkirálynőnek, aki az elmúlt évek alatt teológiai és jogi diplomát szerzett, szaklapok szerzője. Ő maga így vall művészetéről: „igazi kihívást jelent számomra, ha a természet örök megújuló csodájából a múló pillanatokat maradandóvá tehetem… Hiszem, hogy a szívből eredő művészetnek mágikus ereje van.”
Kun Edit festményei megigézik az embert
Balaicz Zoltán polgármester köszöntőjében Kittenberger Kálmán zoológus szavait idézve hangsúlyozta, „a vadászatban a legszebb nem az, amit hazaviszünk, hanem amit magunkban hordozunk tovább örök élményként.” A városvezető Fekete István tollából is kölcsönzött néhány mondatot, mikor arra utalt, hogy az erdőnek lelke van, s akit ott jár, annak meg kell hallania. A Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Kun Edit ehhez hasonlóan közvetíti számunkra annak csodáját, állatvilágát és különlegességét. A kiállítást hasonló gondolatokkal nyitotta meg dr. Suba Imre, a Szlovák Vadászkamara igazgatója, aki hozzátette: a művész alkotásai nemcsak a természetet éltetik, hanem a vadászati kultúrát hozzák közelebb a közönséghez. Mint mondta, igazán akkor válik valaki vadásszá, ha elejthetné a vadat, ám valami oknál fogva mégsem teszi meg.
Kun Edit kiállítása ZalaegerszegenFotók: Pezzetta Umberto
Megnyílt Kun Edit varázslatos tárlata szülőfalujában, Zalaváron
