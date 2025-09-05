Jogász, vadász és szépségkirálynő: Kun Edit így látja a varázslatos vadvilágot (galéria, videó)

Kun Edit alkotásait többször láthatta már a közönség. Képeinek ihletője a Kis-Balaton önmagában is festőien gyönyörű környezete, ahol gyermekkorát töltötte. Számára a vizuális kifejezésmód megnyugtató, lételeme az egykori szépségkirálynőnek, aki az elmúlt évek alatt teológiai és jogi diplomát szerzett, szaklapok szerzője. Ő maga így vall művészetéről: „igazi kihívást jelent számomra, ha a természet örök megújuló csodájából a múló pillanatokat maradandóvá tehetem… Hiszem, hogy a szívből eredő művészetnek mágikus ereje van.”

Kun Edit a vadállatok szépségét, életerejét láttatja festményein.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Kun Edit festményei megigézik az embert

Balaicz Zoltán polgármester köszöntőjében Kittenberger Kálmán zoológus szavait idézve hangsúlyozta, „a vadászatban a legszebb nem az, amit hazaviszünk, hanem amit magunkban hordozunk tovább örök élményként.” A városvezető Fekete István tollából is kölcsönzött néhány mondatot, mikor arra utalt, hogy az erdőnek lelke van, s akit ott jár, annak meg kell hallania. A Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Kun Edit ehhez hasonlóan közvetíti számunkra annak csodáját, állatvilágát és különlegességét. A kiállítást hasonló gondolatokkal nyitotta meg dr. Suba Imre, a Szlovák Vadászkamara igazgatója, aki hozzátette: a művész alkotásai nemcsak a természetet éltetik, hanem a vadászati kultúrát hozzák közelebb a közönséghez. Mint mondta, igazán akkor válik valaki vadásszá, ha elejthetné a vadat, ám valami oknál fogva mégsem teszi meg.