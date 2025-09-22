4 órája
Olyat is hallhattak, amit még soha! Izgalmas mesék a platánfák alatt
A múzeumok mellett a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár is csatlakozott hétvégén a Kulturális Örökség Napjai országos rendezvénysorozathoz. A Tér-Történetek című előadáson Kiss Gábor főkönyvtáros mesélt a múltról, jelezte szerkesztőségünknek az intézmény.
Kiss Gábor mesélt a múltról Zalaegerszegen, a Deák-könyvtárban.
Forrás: DFMVK
Idén az Örökség és építészet: ablak a múltra témában várták országszerte az érdeklődőket. A zalaegerszegi hallgatóság a bibliotékában Deák szobor-Deák tér címmel hallhatott helyismereti előadást. A látogatók megismerték a Deák tér kialakulásának történetét, a környező épületek gazdag történelmi múltját, valamint a platánfák alatt meséltek a Deák szobor létrejöttéről, a róla elnevezett megyei könyvtárról.