Olyat is hallhattak, amit még soha! Izgalmas mesék a platánfák alatt

Idén az Örökség és építészet: ablak a múltra témában várták országszerte az érdeklődőket. A zalaegerszegi hallgatóság a bibliotékában Deák szobor-Deák tér címmel hallhatott helyismereti előadást. A látogatók megismerték a Deák tér kialakulásának történetét, a környező épületek gazdag történelmi múltját, valamint a platánfák alatt meséltek a Deák szobor létrejöttéről, a róla elnevezett megyei könyvtárról.