Vár a láthatatlan vár – ne olvasd el, ha nem érdekel a múlt

Az ingyenes épületlátogató hétvégén a Deák Ferenc Városi és Megyei Könyvtár szombaton 10 órakor várja a közönséget, téma: Várostörténeti emlékek a platánfák árnyékában. A Göcseji Skanzenben szombaton 14 órakor, vasárnap pedig 16 órakor indul a séta, ahol a göcseji épített örökséget mutatják be. A Mindszentyneumban vasárnap Kerkai Jenőre emlékezve zarándoknappal és ingyenes tárlatvezetésekkel várják a látogatókat az Ars Sacra Fesztiválhoz és a Kulturális Örökség Napjához kapcsolódva.