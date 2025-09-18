szeptember 18., csütörtök

Vár a láthatatlan vár – ne olvasd el, ha nem érdekel a múlt

Címkék#Simmer Lívia#Várostörténeti emlékek a platánfák árnyékában#Deák Ferenc Városi és Megyei Könyvtár#Göcseji Múzeum

A Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága, a Mindszentyneum és a Deák-könyvtár is csatlakozik a hétvégi Kulturális Örökség Napja programsorozathoz. Szeptember 20-án, 10 órakor Zalacsány-Örvényeshegyen a középkori pálos kolostor történetét mutatja be Simmer Lívia és Klinger László régész. Szombat délután Orha Zoltán régész várja az érdeklődőket, akivel a láthatatlan vár nyomába erednek, találkozó 16 órakor Zalaegerszegen, a Göcseji Múzeum előtti téren.

Zaol.hu

Az ingyenes épületlátogató hétvégén a Deák Ferenc Városi és Megyei Könyvtár szombaton 10 órakor várja a közönséget, téma: Várostörténeti emlékek a platánfák árnyékában. A Göcseji Skanzenben szombaton 14 órakor, vasárnap pedig 16 órakor indul a séta, ahol a göcseji épített örökséget mutatják be. A Mindszentyneumban vasárnap Kerkai Jenőre emlékezve zarándoknappal és ingyenes tárlatvezetésekkel várják a látogatókat az Ars Sacra Fesztiválhoz és a Kulturális Örökség Napjához kapcsolódva. 

 

