Rejtélyes freskók és eltűnt templomok nyomában (galéria)
Keszthely idén is különleges programokkal várja a múlt iránt érdeklődőket. A Kulturális Örökség Napja alkalmából a város három középkori szakrális központját járhatják végig a látogatók, szakemberek és egyetemi hallgatók vezetésével.
Szeptemberben 20-án ismét megrendezésre kerül a Kulturális Örökség Napja, amelynek idei programjai Keszthelyen különösen izgalmasnak ígérkeznek. A Városvédő Egyesület ugyanis olyan középkori emlékeket tár a közönség elé, amelyekről talán még a helyiek közül is kevesen tudják, mennyire fontos szerepet játszottak a település múltjában.
A részletekről Csángó Zsuzsát, a Keszthelyi Városvédő Egyesület elnökségi tagját kérdeztük.
Kulturális Örökség Napja: Keszthely középkori kincsei újra életre kelnek
– Évek óta gyűjtjük a középkori emlékekhez kapcsolódó anyagokat. A kutatásainkból egyértelműen kiderült, hogy Keszthelynek három szakrális központja volt, amelyek máig megőrizték jelentőségüket – meséli Csángó Zsuzsa.
Az első a Szent Miklós temető kápolnája, ahol az utóbbi években csodálatos freskókat tártak fel. – Kvázi örökbefogadtuk a kápolnát, saját ügyként kezeljük a felújítását. Pályázatokat írunk, kiadványokat készítünk, és lépésről lépésre igyekszünk megmenteni ezt a különleges értéket – teszi hozzá.
A második központ a Fő téri templom és az egykori Szent Lőrinc-kápolna, míg a harmadik a Szent Márton templom, amelynek ugyan ma már nyoma sem maradt, de emlékkő őrzi helyét. – Szent Márton jubileuma idején ereklye is érkezett Keszthelyre, sőt, azóta a lámpás felvonulás is szép hagyománnyá vált – emlékeztet a városvédő.
Szakemberek és hallgatók együtt kutatják a múltat
Az idei Kulturális Örökség Napján a szervezők különleges programmal várják az érdeklődőket: a három szakrális helyszínt közösen járják végig a résztvevők. Régészek, művészettörténészek és tájépítészek számolnak be kutatásaikról, eredményeikről.
Az eseménynek további különlegessége, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti Tanszékének hallgatói is bekapcsolódnak a munkába. – Ők féléves tanulmányaik részeként jönnek el Keszthelyre, javaslatokat készítenek a középkori emlékek megőrzésére, és ehhez mi helyben minden adatot és szakmai segítséget igyekszünk biztosítani – mondja Csángó Zsuzsa.
Kulturális Örökség Napja 2025. szeptember 20. - Keszthely
13.00-14.30 Szakmai fórum, Középkori templomok Keszthelyen (BME bevonásával)
15.00-15.25 Szent Miklós templom bemutatása
15.30 - 15.50 Séta a Fő térre
15.50 - 16.00 Szent Lőrinc templom
16.00 - 16.45 Fő téri ferences templom
16.45-17.00 Séta a kastélyhoz
17.00 - 17.15 Szent Márton templom
Városvédelem a mindennapokban
Az Egyesület munkája persze nem ér véget a középkori emlékeknél. Folyamatosan részt vesznek a város arculatának alakításában: dokumentálják a helyi épített örökséget, faültetéseket szerveznek, és javaslatokat tesznek a megmenthető házak védelmére.
– Most kaptunk megbízást az önkormányzattól, hogy készítsük el a dokumentációt a helyi védelemre javasolt épületekről. Szeretném, ha ehhez kapcsolódna egy kiállítás is, ahol a lakosság is megismerkedhetne ezekkel az értékekkel. Hiszem, hogy ha a helyiek látják, mi minden őrizhető meg, ők maguk is lelkesebben állnak majd a közös ügy mellé – hangsúlyozza az elnökségi tag.
Rejtélyes freskók és eltűnt templomok nyomában KeszthelyenFotók: Mészáros Annarózsa