Rejtélyes freskók és eltűnt templomok nyomában (galéria)

Szeptemberben 20-án ismét megrendezésre kerül a Kulturális Örökség Napja, amelynek idei programjai Keszthelyen különösen izgalmasnak ígérkeznek. A Városvédő Egyesület ugyanis olyan középkori emlékeket tár a közönség elé, amelyekről talán még a helyiek közül is kevesen tudják, mennyire fontos szerepet játszottak a település múltjában.

Keszthely titkos középkori kincsei végre napvilágra kerülnek – jön a Kulturális Örökség Napja

Fotó: Mészáros Annarózsa

A részletekről Csángó Zsuzsát, a Keszthelyi Városvédő Egyesület elnökségi tagját kérdeztük.

Kulturális Örökség Napja: Keszthely középkori kincsei újra életre kelnek

– Évek óta gyűjtjük a középkori emlékekhez kapcsolódó anyagokat. A kutatásainkból egyértelműen kiderült, hogy Keszthelynek három szakrális központja volt, amelyek máig megőrizték jelentőségüket – meséli Csángó Zsuzsa.

A Szent Miklós kápolna

Fotó: Mészáros Annarózsa

Az első a Szent Miklós temető kápolnája, ahol az utóbbi években csodálatos freskókat tártak fel. – Kvázi örökbefogadtuk a kápolnát, saját ügyként kezeljük a felújítását. Pályázatokat írunk, kiadványokat készítünk, és lépésről lépésre igyekszünk megmenteni ezt a különleges értéket – teszi hozzá.

A Fő téri templom impozáns szentélye

Fotó: Mészáros Annarózsa

A második központ a Fő téri templom és az egykori Szent Lőrinc-kápolna, míg a harmadik a Szent Márton templom, amelynek ugyan ma már nyoma sem maradt, de emlékkő őrzi helyét. – Szent Márton jubileuma idején ereklye is érkezett Keszthelyre, sőt, azóta a lámpás felvonulás is szép hagyománnyá vált – emlékeztet a városvédő.

A Szent Márton templom helyét emlékkő őrzi

Fotó: Mészáros Annarózsa

Szakemberek és hallgatók együtt kutatják a múltat

Az idei Kulturális Örökség Napján a szervezők különleges programmal várják az érdeklődőket: a három szakrális helyszínt közösen járják végig a résztvevők. Régészek, művészettörténészek és tájépítészek számolnak be kutatásaikról, eredményeikről.

Az eseménynek további különlegessége, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti Tanszékének hallgatói is bekapcsolódnak a munkába. – Ők féléves tanulmányaik részeként jönnek el Keszthelyre, javaslatokat készítenek a középkori emlékek megőrzésére, és ehhez mi helyben minden adatot és szakmai segítséget igyekszünk biztosítani – mondja Csángó Zsuzsa.

A Szent Márton templom egykori tornya

Fotó: Mészáros Annarózsa

Kulturális Örökség Napja 2025. szeptember 20. - Keszthely 13.00-14.30 Szakmai fórum, Középkori templomok Keszthelyen (BME bevonásával) 15.00-15.25 Szent Miklós templom bemutatása 15.30 - 15.50 Séta a Fő térre 15.50 - 16.00 Szent Lőrinc templom 16.00 - 16.45 Fő téri ferences templom 16.45-17.00 Séta a kastélyhoz 17.00 - 17.15 Szent Márton templom

Városvédelem a mindennapokban

Az Egyesület munkája persze nem ér véget a középkori emlékeknél. Folyamatosan részt vesznek a város arculatának alakításában: dokumentálják a helyi épített örökséget, faültetéseket szerveznek, és javaslatokat tesznek a megmenthető házak védelmére.