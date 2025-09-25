A 8 éves vezette a 80 évest – kerékpárra pattant a zalai falu közössége

Gasparics Győző, Külsősárd polgármestere örömét fejezte ki induláskor, hogy szép számmal gyűltek össze a falubeliek a kerékpáros programra, hogy tegyenek az egészségükért.

Külsősárd közösségi biciklis programja: áttekertek Szlovéniába

Forrás: ZH

Külsősárd aktív közössége túrára indult

Kiemelte, hogy a kerékpározás mindenekelőtt az egészségünkért van, de ami talán a legértékesebb: a közösségi élmény. Idén valóban az egész külsősárdi közösség megmozdult, hiszen a biciklis program legfiatalabb résztvevője 8 éves volt, a legidősebb 83 éves, s mindketten végigtekerték az útvonalat Külsősárdról a szlovén Dobronakig, ahol az orchideafarmot és a trópusi kertet tekintették meg.