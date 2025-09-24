szeptember 24., szerda

Eurostat

1 órája

Külföldi munkavállalás: mutatjuk, hogy mely országokban találsz biztosabban állást

Címkék#Európai Unió Statisztikai Hivatala#EU#Ausztria#euróövezet

Újabb adatokkal szolgált az Eurostat, most az üres álláshelyek arányát tekintették át. Külföldi munkavállalás esetén egyáltalán nem mindegy, hogy mely európai országokban van nagyobb esélyünk szerencsét próbálni. A belgák vagy a bolgárok? Esetleg Ausztria? Mutatjuk a listát.

Mozsár Eszter
Külföldi munkavállalás: mutatjuk, hogy mely országokban találsz biztosabban állást

Az egészségügyben Magyarországon is találunk betöltetlen álláshelyeket. Milyen munkát találunk leginkább külföldön? Képünk illusztráció.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap-archív

Az Európai Unió Statisztikai Hivatala most nem a munkanélküliségi rátát, hanem ellenkezőleg, az üres álláshelyek arányát vizsgálta. Az Eurostat által közzétett adatok szerint 2025 második negyedévében az üres álláshelyek aránya 2,2 százalék volt az euróövezetben, ami csökkenést jelent a 2025 első negyedévi 2,4 százalékához, valamint a 2024 második negyedévi 2,6 százalékához képest. Az adatokat érdemes átnézni, ha éppen külföldi munkavállalás miatt néznénk szét az EU-s országokban.

külföldi munkavállalás az Európai Unibóban
Külföldi munkavállalás: az EU-s országok listája a beöltetlen álláshelyek szerint. 
Forrás: Eurostat/FB

Külföldi munkavállalás: ezekben az országokban találsz legkönnyebben/legnehezebben állást

Azok közül a tagállamok közül, amelyekről összehasonlítható adatok állnak rendelkezésre, a legmagasabb betöltetlen álláshelyek arányát 2025 második negyedévében Hollandiában (4,2 százalék) és Belgiumban (3,9 százalék) regisztrálták, ezt követte Ausztria (3,4 százalék), Ciprus (3,3 százalék) és Málta (3,2 százalék). A legalacsonyabb arányokat Romániában (0,6 százalék), Spanyolországban és Lengyelországban (mindkettő 0,8 százalék), illetve Bulgáriában (0,9 százalék) figyelték meg. A munkalehetőség Magyarországon valamivel könnyebb, mi a középmezőnyben foglalunk helyet az EU-val megegyező 2,1 százalékos aránnyal. 

Külföldi munka magyaroknak?

Persze kérdés az is, hogy az országok mellett melyek azok az nemzetgazdasági ágak, melyekben nagyobb valószínűséggel tudunk elhelyezkedni. Az euroövezetben és az EU-ban a legmagasabb betöltetlen álláshelyek arányát a következő ágazatokban regisztrálták:

  • Adminisztratív és szolgáltatástámogató tevékenységek, ez magában foglalja a munkaerő-kölcsönzőket (3 százalék az EU-ban),
  • Építőipar (2,7 százalék az EU-ban),
  • Szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek (2,7 százalék az EU-ban),
  • Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (2,5 százalék az EU-ban) és
  • Információ és kommunikáció” (2,4 százalék az EU-ban). 


 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
