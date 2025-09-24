Külföldi munkavállalás: mutatjuk, hogy mely országokban találsz biztosabban állást

Az Európai Unió Statisztikai Hivatala most nem a munkanélküliségi rátát, hanem ellenkezőleg, az üres álláshelyek arányát vizsgálta. Az Eurostat által közzétett adatok szerint 2025 második negyedévében az üres álláshelyek aránya 2,2 százalék volt az euróövezetben, ami csökkenést jelent a 2025 első negyedévi 2,4 százalékához, valamint a 2024 második negyedévi 2,6 százalékához képest. Az adatokat érdemes átnézni, ha éppen külföldi munkavállalás miatt néznénk szét az EU-s országokban.

Külföldi munkavállalás: az EU-s országok listája a beöltetlen álláshelyek szerint.

Forrás: Eurostat/FB

Külföldi munkavállalás: ezekben az országokban találsz legkönnyebben/legnehezebben állást

Azok közül a tagállamok közül, amelyekről összehasonlítható adatok állnak rendelkezésre, a legmagasabb betöltetlen álláshelyek arányát 2025 második negyedévében Hollandiában (4,2 százalék) és Belgiumban (3,9 százalék) regisztrálták, ezt követte Ausztria (3,4 százalék), Ciprus (3,3 százalék) és Málta (3,2 százalék). A legalacsonyabb arányokat Romániában (0,6 százalék), Spanyolországban és Lengyelországban (mindkettő 0,8 százalék), illetve Bulgáriában (0,9 százalék) figyelték meg. A munkalehetőség Magyarországon valamivel könnyebb, mi a középmezőnyben foglalunk helyet az EU-val megegyező 2,1 százalékos aránnyal.

Külföldi munka magyaroknak?

Persze kérdés az is, hogy az országok mellett melyek azok az nemzetgazdasági ágak, melyekben nagyobb valószínűséggel tudunk elhelyezkedni. Az euroövezetben és az EU-ban a legmagasabb betöltetlen álláshelyek arányát a következő ágazatokban regisztrálták: