Külföldi munkavállalás: mutatjuk, hogy mely országokban találsz biztosabban állást
Újabb adatokkal szolgált az Eurostat, most az üres álláshelyek arányát tekintették át. Külföldi munkavállalás esetén egyáltalán nem mindegy, hogy mely európai országokban van nagyobb esélyünk szerencsét próbálni. A belgák vagy a bolgárok? Esetleg Ausztria? Mutatjuk a listát.
Az egészségügyben Magyarországon is találunk betöltetlen álláshelyeket. Milyen munkát találunk leginkább külföldön? Képünk illusztráció.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap-archív
Az Európai Unió Statisztikai Hivatala most nem a munkanélküliségi rátát, hanem ellenkezőleg, az üres álláshelyek arányát vizsgálta. Az Eurostat által közzétett adatok szerint 2025 második negyedévében az üres álláshelyek aránya 2,2 százalék volt az euróövezetben, ami csökkenést jelent a 2025 első negyedévi 2,4 százalékához, valamint a 2024 második negyedévi 2,6 százalékához képest. Az adatokat érdemes átnézni, ha éppen külföldi munkavállalás miatt néznénk szét az EU-s országokban.
Külföldi munkavállalás: ezekben az országokban találsz legkönnyebben/legnehezebben állást
Azok közül a tagállamok közül, amelyekről összehasonlítható adatok állnak rendelkezésre, a legmagasabb betöltetlen álláshelyek arányát 2025 második negyedévében Hollandiában (4,2 százalék) és Belgiumban (3,9 százalék) regisztrálták, ezt követte Ausztria (3,4 százalék), Ciprus (3,3 százalék) és Málta (3,2 százalék). A legalacsonyabb arányokat Romániában (0,6 százalék), Spanyolországban és Lengyelországban (mindkettő 0,8 százalék), illetve Bulgáriában (0,9 százalék) figyelték meg. A munkalehetőség Magyarországon valamivel könnyebb, mi a középmezőnyben foglalunk helyet az EU-val megegyező 2,1 százalékos aránnyal.
Külföldi munka magyaroknak?
Persze kérdés az is, hogy az országok mellett melyek azok az nemzetgazdasági ágak, melyekben nagyobb valószínűséggel tudunk elhelyezkedni. Az euroövezetben és az EU-ban a legmagasabb betöltetlen álláshelyek arányát a következő ágazatokban regisztrálták:
- Adminisztratív és szolgáltatástámogató tevékenységek, ez magában foglalja a munkaerő-kölcsönzőket (3 százalék az EU-ban),
- Építőipar (2,7 százalék az EU-ban),
- Szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek (2,7 százalék az EU-ban),
- Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (2,5 százalék az EU-ban) és
- Információ és kommunikáció” (2,4 százalék az EU-ban).
