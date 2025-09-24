Hangulatos fotópont a zalai város központjában

A dél-zalai kisváros központjában a helyi képviselő-testület tagjai, az önkormányzati dolgozók, valamint a Letenyei Polgári Egylet összefogásával készült el az az őszi dekoráció, amely egyszerre idézi meg az évszakot, illetve szolgálhat akár fotópontként is.

A letenyei őszi dekoráció és készítői

Fotó: Gyuricza Ferenc