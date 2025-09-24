Köztéri dekoráció
2 órája
Hangulatos fotópont a zalai város központjában
Hangulatos köztéri díszítés fogadja péntektől mindazokat, akik Letenye főterén járnak.
A dél-zalai kisváros központjában a helyi képviselő-testület tagjai, az önkormányzati dolgozók, valamint a Letenyei Polgári Egylet összefogásával készült el az az őszi dekoráció, amely egyszerre idézi meg az évszakot, illetve szolgálhat akár fotópontként is.
