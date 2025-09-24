szeptember 24., szerda

Köztéri dekoráció

2 órája

Hangulatos fotópont a zalai város központjában

Címkék#dekoráció#köztéri alkotás#fotópont#önkormányzat#városközpont

Hangulatos köztéri díszítés fogadja péntektől mindazokat, akik Letenye főterén járnak.

Gyuricza Ferenc

A dél-zalai kisváros központjában a helyi képviselő-testület tagjai, az önkormányzati dolgozók, valamint a Letenyei Polgári Egylet összefogásával készült el az az őszi dekoráció, amely egyszerre idézi meg az évszakot, illetve szolgálhat akár fotópontként is.

A letenyei köztéri dekoráció és készítői
A letenyei őszi dekoráció és készítői
Fotó: Gyuricza Ferenc

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
