1 órája
Kávéfőző-emlékmű, meseút vagy inkább zöld buszmegálló legyen Keszthelyen? Te melyikre szavaznál?
Meg nem született és korán elveszített gyermekek emlékhelye, zsidó örökség megőrzése, születés fája, zöldnövényes buszmegállók, street art az utcákon, Simon Imre kávéfőző-emlékmű, Schwarz Dávid léghajó emlékmű, közösségi terek és lehetőségek. Sok más mellett ezek az ötletek is bekerültek a keszthelyi közösségi költségvetés javaslatai közé. A tervekről szeptember 30-ig lehet szavazni.
Fotó: Palánki Edit
Ötmillió forint keretösszeget különített el a keszthelyi önkormányzat a Közösségi költségvetés című programra. Ezzel a városvezetés egyrészt felméri a városlakók igényeit, másrészt szeretné bővíteni azokat a lehetőségeket, amelyekben a keszthelyiek közvetlenül dönthetnek közügyekben. A nyár folyamán a helyiek interneten beküldhették ötleteiket. Ezeket a Polgármesteri Hivatal szakértői áttekintették, majd felkerült a honlapra az a rengeteg elképzelés, amelyről most szavazhatnak a keszthelyiek. A lakók aktivitása meglepő volt az önkormányzat számára, hiszen az első alkalommal meghirdetett ötletbörzén 30-40 javaslatra számítottak, ám 146 terv érkezett be. Ezek közül 55 került fel arra az önkormányzati oldalra, ahol szavazni lehet arról, melyik valósuljon meg.
– Az ötmillió forintnál nagyobb költségigényű terveket sajnos ki kellett zárnunk. Egyik kérésünk az volt, hogy ne küldjenek olyan ötleteket, ami nem az önkormányzat illetékességi körébe, vagy karbantartásra vonatkozik. Rengeteg ilyen kérés érkezett, ezekről nem lehet szavazni. Ugyanakkor ezek is fontos információk voltak, hiszen azokat a kéréseket is megvizsgáltuk, amelyek nem a közösségi költségvetés lehetőségeihez tartoznak: például, ha kátyúkat jeleztek, ha valahol kukákat kell cserélni, vagy padot szeretnének. Ezek a jelzések sem vesznek el, mindegyiket külön-külön megvizsgáljuk és foglalkozni fog ezekkel is az önkormányzat illetékes osztálya – árulta el dr. Exner Veronika, a keszthelyi önkormányzat kabinetvezető-helyettese.
Városfejlesztés – közösségi részvétellel
Kreatív ötleteket küldtek be a keszthelyiek, melyek között válogathatnak nekik tetszőket a szavazók.
– Sok zöldítő, városszépítő kívánság született: például legyenek zöld buszmegállók, méhlegelők. Létesüljön gyümölcsfák parkja, közösségi kert, amelyet a lakók maguk gondoznának. Társadalmi ügyeket érintő javaslat például ifjúsági vagy nyugdíjas klub, közösségi tér, családi park létrehozása. Kulturális témák közé tartozik például egy meseút gyerekeknek, útdíszítés mozaikokkal vagy hogy a helyi alkotók nyílt napokra nyissák meg műhelyüket, fogadjanak látogatókat – sorolt néhányat a több mint félszáz nyilvánossá tett tervből a kabinetvezető-helyettes.
Közösségi költségvetés 2025 szavazás - a keszthelyi önkormányzat szeptember 30-ig várja a voksokat
Már eddig is több mint ezer voks érkezett, de szeptember 30-ig még lehet szavazni az önkormányzat oldalán a keszthelyiek kívánságaira.
- Egy lakos egy ötletre egy szavazatot adhat le.
- Egy személy (maximum) tíz alkalommal küldhet be szavazatot.
- Bárki szavazhat, de súlyozottan számítanak a szavazatok. A legtöbbet a keszthelyi lakosok szavazata ér, ezt követik a környék lakosai, majd a zalaiak, aztán a más vármegyékben élők. Minél közelebb lakik valaki Keszthelyhez, annál többet ér a szavazata.
A szavazáson dől majd el, hogy hány ötlet valósul meg – ennek határideje 2026. február vége -, ez az egyes tervek költségigényétől függ. Várhatóan október közepén nyilvánosságra hozzák, melyek lettek a befutók. A cél azonban az, hogy minél több kívánság váljon valóra, ezért a közösségi költségvetés kiegészül még egy lehetőséggel.
A közösségi program folytatódik
A terv az, hogy azok a javaslatok, amelyek nem az élen végeznek a szavazáson, örökbe fogadhatóak lesznek, azaz finanszírozók biztosítják létrejöttüket. Dr. Exner Veronika hozzátette: a közösségi költségvetési programot hagyománnyá szeretnék tenni, az elképzelések szerint évről évre egyre nagyobb keretösszeggel.