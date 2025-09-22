szeptember 22., hétfő

Közlekedés

1 órája

Jön a közúti armageddon? A múlt héten egymást érték a balesetek, s a hét közepétől megint esik

Közlekedésbiztonsági szempontból a kedd bizonyult a legpechesebb napnak az elmúlt héten Zalában, akkor ugyanis a csapadék miatt csúszóssá vált úttesteken szinte egymást érték a balesetek vármegyénkben. Szeptember 16-án négy esetről is beszámoltunk hírportálunkon, de a hét végét sem úsztuk meg közlekedési baleset nélkül.

Gyuricza Ferenc

Kedden négy közlekedési balesetről számoltunk be, melyek közül kettő is a 76-os úton, a Zalaegerszeg és Kisbucsa közötti szakaszon történt. Előbb egy személygépkocsi sodródott le a nedves úttestről, és hajtott az árokba, majd egy Zalaegerszeg irányába tartó kishaszongépjármű csúszott meg a burkolaton, s megpördülve nekiütközött egy másik járműnek. Utóbbi balesetben egy személy könnyebben sérült. Ugyancsak kedden Lenti térségében, a 7538-as úton borult árokba egy személygépkocsi, a baleset szintén egy esőtől vizessé vált, kanyargós szakaszon történt. Hasonló esetről számolhattunk be Zalakoppány térségéből is, ott kedden kora délután egy Zalaszentgrót felé tartó Suzuki sofőrje veszítette el uralmát a járműve felett, ezért árokba csapódott, és a járművével annak tetőlemezére borulva állt meg. 

Törtek a vasak, egymást érték a közlekedési balesetek az elmúlt héten Zalában
Fotó: Pezzetta Umberto

A hét elejére és végére is jutott közlekedési baleset

Az elmúlt hét hétfőjén ugyancsak Zalaegerszeg közelében történt baleset, ám akkor nem a 76-os, hanem a 7401-es úton, ahol a rendőrségi tájékoztató szerint szabálytalan előzés miatt ütközött össze két személyautó. Ezen a helyszínen a balesetet okozó jármű 23 éves sofőrje sérült könnyebben. Vasárnap este pedig Zalavár közelében borult fel egy személygépkocsi, amely teljes szélességében elzárta az utat, így oda a tűzoltókat is riasztani kellett. 

 

 

