4 órája
Zeginfó: nincs hitel, nincs hiány, a 49 milliárdos költségvetéssel stabil város Zalaegerszeg
A költségvetés főösszege 49 milliárd forintra emelkedett, és a helyi iparűzési adóbevétel tekintetében is növekedés várható. A zalaegerszegi közgyűlés szeptember 11-én, csütörtökön tartotta meg a nyári szünet utáni első ülését, amelyen 24 napirendi pontot tárgyalt. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere a Zeginfón számolt be a legfontosabb döntésekről.
A zalaegerszegi közgyűlés tagjai meghallgatták a közgazdasági osztály beszámolóját az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról. A bevételek önkormányzati szinten 49,2 százalékos arányban teljesültek. Az állami hozzájárulásokból a tervezett előirányzat 51,7 százaléka realizálódott. A polgármester különösen örömtelinek nevezte, hogy a nemzetközi és hazai gazdasági nehézségek ellenére Zalaegerszegen nem esett vissza az ipari tevékenység. Ezt mutatja, hogy a helyi iparűzési adóbevétel 6 százalékkal magasabb a 2024-es féléves adatnál. Ez pedig azt vetíti előre, hogy a tavalyi 8 milliárd forintnál több lesz idén.
Közgyűlés: 49 milliárd forinttal fogadták el a költségvetés új főösszegét
A város gazdálkodása stabil és kiegyensúlyozott, nincs működési hitel és hiány sem, húzta alá a polgármester. Esedékes volt a 2025-ös városi költségvetés harmadik negyedévi módosítása. A költségvetés 3 milliárd forinttal emelkedett az állami támogatásoknak, pótlékoknak, megemelt normatív hozzájárulásoknak és a saját bevételeknek köszönhetően, így a főösszeg 49 milliárd forintra emelkedett.
Több egyedülálló szülő pályázhat bérlakásra
A 64 lakást tartalmazó Fiatal Családok Otthonában eddig 19 bérlakás állt rendelkezésére a gyermekét egyedül nevelő szülőknek. Az elmúlt időszakban, mivel megváltoztak a családalapítási és -fenntartási szokások, egyre nagyobb igény jelentkezett erre a lehetőségre. Legutóbb 31 egyedülálló, a gyermekét egyedül nevelő édesanya vagy édesapa pályázott a meghirdetett helyekre. Ezzel szemben a fiatal házaspároknak fenntartott helyekre csak 6 pályázat érkezett. Ezért módosították a rendeletet, hogy a további megürülő lakásokat az egyedülálló szülők számára pályáztassák meg, mondta el Balaicz Zoltán.
Új felügyelőbizottsági tag
A zalaegerszegi közgyűlés módosította a településkép védelméről szóló rendeletet, többek között a reklámeszközök elhelyezési szabályai és az építmények anyaghasználatára vonatkozó követelmények szerint. A Kontakt Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának tagja volt Lőcsei Henriett, aki nemrég kormányhivatali alkalmazottként helyezkedett el. Ez nem fér össze a felügyelőbizottsági tagságával, ezért lemondott. A közgyűlés a cég új felügyelőbizottsági tagjának Szekér Lászlónét választotta meg. Zalaegerszegen az önkormányzat saját cége, a Városgazdálkodási Kft. látja el az útkezelői feladatokat. A képviselők úgy döntöttek, hogy ez a 2025-2027-es időszakban is így maradjon.
Ingyenes tulajdonszerzés
A Modern Városok Program keretében épült meg kormányzati támogatásból a mára rendkívül népszerűvé vált Alsóerdei Sport- és Élménypark. A projekt részeként megújult a városi önkormányzat tulajdonában lévő alsóerdei vendégház is. A szomszédos épület korábban a megyei önkormányzat vendégháza volt, később az államhoz került és az SZGYF használta.
- Az önkormányzat 2021-ben ingyenes használati jogot kapott az államtól,
- most pedig lehetőség nyílt arra, hogy ingyenesen tulajdonába kerüljön ez a szintén megújult vendégház is.
Bérleti szerződések meghosszabbítása
A Mártírok útja 13-15. számú épület földszintjén működik a GYROSka Ételbár. Az üzlethelyiséget a vállalkozás az önkormányzattól bérli. A cég tulajdonosa jelezte, hogy szívesen folytatná a tevékenységét, így a közgyűlés zárt körű pályázatot írt ki a további hasznosításra. A 3B Hungária Kft. jelentős hulladékgazdálkodási fejlesztést valósított meg, az ehhez szükséges területet pedig az önkormányzat biztosította. A közgyűlés ingatlanhasznosítási döntése értelmében a bérleti szerződés hatálya 2030-ig meghosszabbodik.
Közműfejlesztések idén és a jövőben
A képviselők elfogadták a 2025–2035 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosítását, melynek alapján 2025-ben
- az ivóvízágazatban 741 millió forint,
- a szennyvízágazatban pedig 1,1 milliárd forint értékű közműfejlesztés valósul meg.
Az önkormányzat ismét csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszerhez, így a rászoruló egyetemista és főiskolás hallgatók átlagosan havi 25 ezer forint támogatáshoz juthatnak. A testület jóváhagyta a város középtávú szociális szolgáltatástervezési koncepciójának aktualizálását.