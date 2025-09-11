Zeginfó: nincs hitel, nincs hiány, a 49 milliárdos költségvetéssel stabil város Zalaegerszeg

A zalaegerszegi közgyűlés tagjai meghallgatták a közgazdasági osztály beszámolóját az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról. A bevételek önkormányzati szinten 49,2 százalékos arányban teljesültek. Az állami hozzájárulásokból a tervezett előirányzat 51,7 százaléka realizálódott. A polgármester különösen örömtelinek nevezte, hogy a nemzetközi és hazai gazdasági nehézségek ellenére Zalaegerszegen nem esett vissza az ipari tevékenység. Ezt mutatja, hogy a helyi iparűzési adóbevétel 6 százalékkal magasabb a 2024-es féléves adatnál. Ez pedig azt vetíti előre, hogy a tavalyi 8 milliárd forintnál több lesz idén.

A zalaegerszegi közgyűlés legfontosabb döntéseiről Balaicz Zoltán polgármester számolt be a Zeginfón.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Közgyűlés: 49 milliárd forinttal fogadták el a költségvetés új főösszegét

A város gazdálkodása stabil és kiegyensúlyozott, nincs működési hitel és hiány sem, húzta alá a polgármester. Esedékes volt a 2025-ös városi költségvetés harmadik negyedévi módosítása. A költségvetés 3 milliárd forinttal emelkedett az állami támogatásoknak, pótlékoknak, megemelt normatív hozzájárulásoknak és a saját bevételeknek köszönhetően, így a főösszeg 49 milliárd forintra emelkedett.

Több egyedülálló szülő pályázhat bérlakásra

A 64 lakást tartalmazó Fiatal Családok Otthonában eddig 19 bérlakás állt rendelkezésére a gyermekét egyedül nevelő szülőknek. Az elmúlt időszakban, mivel megváltoztak a családalapítási és -fenntartási szokások, egyre nagyobb igény jelentkezett erre a lehetőségre. Legutóbb 31 egyedülálló, a gyermekét egyedül nevelő édesanya vagy édesapa pályázott a meghirdetett helyekre. Ezzel szemben a fiatal házaspároknak fenntartott helyekre csak 6 pályázat érkezett. Ezért módosították a rendeletet, hogy a további megürülő lakásokat az egyedülálló szülők számára pályáztassák meg, mondta el Balaicz Zoltán.

Új felügyelőbizottsági tag

A zalaegerszegi közgyűlés módosította a településkép védelméről szóló rendeletet, többek között a reklámeszközök elhelyezési szabályai és az építmények anyaghasználatára vonatkozó követelmények szerint. A Kontakt Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának tagja volt Lőcsei Henriett, aki nemrég kormányhivatali alkalmazottként helyezkedett el. Ez nem fér össze a felügyelőbizottsági tagságával, ezért lemondott. A közgyűlés a cég új felügyelőbizottsági tagjának Szekér Lászlónét választotta meg. Zalaegerszegen az önkormányzat saját cége, a Városgazdálkodási Kft. látja el az útkezelői feladatokat. A képviselők úgy döntöttek, hogy ez a 2025-2027-es időszakban is így maradjon.