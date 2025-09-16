Újabb két utcában válik fizetővé a parkolás, több, gyermeket nevelő egyedülállónak jut lakás

A város megfelelő működéshez, a közszolgáltatások biztosításához, a fejlesztések megvalósításához stabil, jól összerakott költségvetés kell, amely nagyon sok ember áldozatos munkáját jelenti, hangsúlyozta dr. Káldi Dávid frakcióvezető a zalaegerszegi közgyűlés utáni sajtótájékoztatójukon.

A szeptember 11-i zalaegerszegi közgyűlés legfontosabb döntéseiről tartott tájékoztatót a Fidesz-KDNP frakció vezetői. Balról Németh Gábor frakcióvezető-helyettes, dr. Káldi Dávid frakcióvezető és Szilasi Gábor frakcióvezető-helyettes

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Közgyűlés: módosították a költségvetés főösszegét

A költségvetés főösszegét 42,5 milliárdról közel 49 milliárd forintra módosították. A bevetélek önkormányzati szinten 49,2 százalékos arányban teljesültek az első félévben, vagyis 22,6 milliárd forinttal, a kiadások 36 százalékos arányban teljesültek, ami 16,5 milliárd forintot jelent. Az iparűzési adóbevétel az elmúlt 10 évben 3,2 milliárdról 8 milliárdra nőtt, ami fontos fokmérője a helyi gazdaságnak. Előremutató, hogy az első félévben 6 százalékkal növekedett az iparűzési adóbevétel tavalyi első félévhez képest, mondta el a sajtótájékoztatón a frakcióvezető.

Szálláshasználat és közmű-rekonstrukció

Módosították a Fiatal Családok Otthonáról szóló rendelet, a társadalmi változásokat lekövetve. A 64 szálláshelyből 44-et kapnak a gyermekét egyedül nevelő édesanyák és édesapák. Szilasi Gábor frakcióvezető-helyettes a tíz évre szóló Gördülő Fejlesztési Terv kapcsán elmondta, hogy az ivóvízágazatban 741 millió forintos, míg a szennyvízágazatban 1,1 milliárd forintos fejlesztés valósul meg idén. Ebergényben a Nagycsarit utcában több mint 60 millió forint értékben cserélik újra az ivóvízvezetéket 500 méter hosszban, utána az utat is rendbe teszik a TOP Plusz pályázatból. Ez a beruházás hamarosan indul.

Szociális ellátások és a Bursa Hungarica ösztöndíj

A Bajcsy-Zsilinszky tér felújítása során 19 parkolóhelyet alakítanak ki. Ezzel együtt a tér és a József Attila utca október elsejével bekerül a fizetőparkoló-hálózatba, a 4. díjfizetési övezetbe, ismertette Németh Gábor frakcióvezető-helyettes. Elmondta, továbbá, hogy módosították a város szociális szolgáltatástervezési koncepcióját is, hogy a civil szervezetekkel együtt nyújtott támogatások egy kézben legyenek. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében a rászoruló zalaegerszegi egyetemista és főiskolás hallgatók 2026-ban már havi 25 ezer forintos támogatáshoz juthatnak.