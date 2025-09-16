szeptember 16., kedd

Edit névnap

15°
+23
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Konferencia

1 órája

Közgazdászok egymás közt: az olimpiák pénzügyeiről is beszélgettek

Címkék#Horváth Fanni#közgazdasági társaság#konferencia

Szeptember 4–5-én Veszprém adott otthont a Magyar Közgazdasági Társaság 63. Közgazdász-vándorgyűlésének, amelyre csaknem 700 résztvevő érkezett. A hazai közgazdász szakma legrangosabb éves eseményén két plenáris és 16 szekcióülés valósult meg, 95 előadó közreműködésével.

Jóna István
Közgazdászok egymás közt: az olimpiák pénzügyeiről is beszélgettek

MKT Zalaegerszegi Ifjúsági Szervezete vándorgyűlés

Forrás: Pannon Egyetem

Fotó: FUX MARCELL

Zalaegerszeget heten képviselték, köztük az MKT Zalaegerszegi Ifjúsági Szervezetének tagjai is. A fiatalok nemcsak a szakmai programokon vettek részt, hanem az Ifjúsági Bizottság csapatépítőjén is aktívan jelen voltak. A konferenciát a Magyar Közgazdasági Társaság a Pannon Egyetemmel, a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen szervezte meg.

Fotó: Pannon Egyetem

A plenáris előadások és a szekciók fókuszában a magyar gazdaság helyzetének elemzése mellett olyan aktuális globális kihívások álltak, mint a geopolitikai folyamatok gazdasági következményei, a Trump-kormányzat vám- és kereskedelempolitikájának hatásai, a mesterséges intelligencia által támasztott kihívások, illetve a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás feladatai.

A rendezvény különösen nagy élményt jelentett Horváth Fanni számára, aki a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ negyedéves gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatója, valamint az MKT helyi ifjúsági szervezetének alelnöke. A tehetséges fiatal közgazdász már harmadik alkalommal vett részt a konferencián.

– Ez az esemény minden évben hatalmas lehetőséget kínál arra, hogy találkozzunk a gazdasági élet vezetőivel, megvitassuk az aktuális témákat, és új szakmai kapcsolatokat építsünk. A szekciókban rendszerint több nézőpont is megjelenik, így valóban árnyalt véleményt tudunk kialakítani a hallottakról – fogalmazott.

Horváth Fanni tart előadást
Fotó: Jóna István

Fanni idén a közgazdász vándorgyűlés több szekcióját felkereste. Mint mondta, a bankvezérek kerekasztal-beszélgetése a konferencia egyik legizgalmasabb programja, de különösen meglepetést okozott számára a sporttudományi szekció, ahol a közelgő olimpiák gazdasági hátteréről hallhatott. Emellett államháztartással és uniós gazdasági kérdésekkel foglalkozó előadásokon is részt vett, amelyek szintén új szemléletmódot adtak számára.

– Számomra a vándorgyűlés mindig egy ötletdoboz. Itt olyan inspirációkat gyűjtök, amelyek a szakdolgozatom vagy egy új tudományos diákköri munka témaválasztásában is segíthetnek – hangsúlyozta.

A fiatal szakember tanulmányait párhuzamosan végzi: a Pannon Egyetem mellett a Budapesti Gazdasági Egyetem pénzügy és számvitel szakán is hallgató. Jövőjét statisztikai elemzőként képzeli el, mesterszakos tanulmányait Budapesten tervezi, egyik kiszemelt intézménye a Corvinus Egyetem.

A 64. Közgazdász-vándorgyűlést 2026. szeptember 10–11-én Egerben rendezik meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu