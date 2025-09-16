Közgazdászok egymás közt: az olimpiák pénzügyeiről is beszélgettek

Zalaegerszeget heten képviselték, köztük az MKT Zalaegerszegi Ifjúsági Szervezetének tagjai is. A fiatalok nemcsak a szakmai programokon vettek részt, hanem az Ifjúsági Bizottság csapatépítőjén is aktívan jelen voltak. A konferenciát a Magyar Közgazdasági Társaság a Pannon Egyetemmel, a Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen szervezte meg.

Fotó: Pannon Egyetem

A plenáris előadások és a szekciók fókuszában a magyar gazdaság helyzetének elemzése mellett olyan aktuális globális kihívások álltak, mint a geopolitikai folyamatok gazdasági következményei, a Trump-kormányzat vám- és kereskedelempolitikájának hatásai, a mesterséges intelligencia által támasztott kihívások, illetve a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás feladatai.

A rendezvény különösen nagy élményt jelentett Horváth Fanni számára, aki a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ negyedéves gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatója, valamint az MKT helyi ifjúsági szervezetének alelnöke. A tehetséges fiatal közgazdász már harmadik alkalommal vett részt a konferencián.

– Ez az esemény minden évben hatalmas lehetőséget kínál arra, hogy találkozzunk a gazdasági élet vezetőivel, megvitassuk az aktuális témákat, és új szakmai kapcsolatokat építsünk. A szekciókban rendszerint több nézőpont is megjelenik, így valóban árnyalt véleményt tudunk kialakítani a hallottakról – fogalmazott.

Horváth Fanni tart előadást

Fotó: Jóna István

Fanni idén a közgazdász vándorgyűlés több szekcióját felkereste. Mint mondta, a bankvezérek kerekasztal-beszélgetése a konferencia egyik legizgalmasabb programja, de különösen meglepetést okozott számára a sporttudományi szekció, ahol a közelgő olimpiák gazdasági hátteréről hallhatott. Emellett államháztartással és uniós gazdasági kérdésekkel foglalkozó előadásokon is részt vett, amelyek szintén új szemléletmódot adtak számára.

– Számomra a vándorgyűlés mindig egy ötletdoboz. Itt olyan inspirációkat gyűjtök, amelyek a szakdolgozatom vagy egy új tudományos diákköri munka témaválasztásában is segíthetnek – hangsúlyozta.