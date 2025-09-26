szeptember 26., péntek

Kiállítás és vásár

1 órája

Értékteremtés közmunkával? Újudvaron mindenki láthatta az eredményt!

Rendhagyó piacnapot tartottak csütörtökön Újudvaron. Ezúttal a közfoglalkoztatásban dolgozók mutatták be, milyen terményeket, kézműves termékeket készítenek. A programra több mint húsz kiállító érkezett és nem csak Zalából, hanem Somogy és Vas vármegyéből is.

Pásztor András
Kézűves termékek sokasága várta az érdeklődőket a közfoglalkoztatotti kiállítás és vásár keretében Újudvaron.

Fotó: Szakony Attila

A Zala Vármegyei Közgyűlés immár negyedik alkalommal szervezte meg az „Értéket teremtünk” elnevezésű Közfoglalkoztatási Kiállítást és Vásárt, melynek helyszíne ezúttal Újudvaron, a Helyi Termék Piac volt. A rendezvényre Zala vármegye mellett Somogy vármegyéből és Vas vármegyéből is érkeztek kiállítók, hogy bemutassák a közfoglalkoztatás keretében végzett példaértékű tevékenységüket. A piaci standoknál rengeteg terményből  burgonya, zöldség, gyümölcs, méz, sajt , illetve kézműves termékből (fonott kosarak, gyertyák, különféle ajándéktárgyak) lehetett válogatni.

közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatás értéket teremt. A standokat a vármegye vezetői is megtekintették. Fotó: Szakony Attila

Közfoglalkoztatás látványos fejlődés

Dr. Sifter Rózsa, Zala vármegye főispánja elmondta: a kormány közfoglalkoztatási programja százezreknek adott lehetőséget az elmúlt években, hogy visszataláljanak a munka világába. Zalában különösen látványos volt ez a fejlődés, hiszen a program keretében a települések nem csak a munkanélküliség enyhítésére törekedtek, hanem a helyi közösség életminőségének javítására is.

Házi készítésű savanyúságokat is árultak. Fotó: Szakony Attila

Visszatalálni az elsődleges munkaerőpiacra

Sokan kételkedtek a közmunka hasznosságában, amikor a 2010-es évek elején elindította ezt a programot a kormányzat emlékeztetett Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője. Az elmúlt 15 év azonban bebizonyította, hogy sokaknak sikerült elhelyezkednie az elsődleges munkaerőpiacon, de azok, akik a mai napig megmaradtak a közfoglalkoztatás rendszerében, ugyanúgy értékes, hasznos, teremtő munkát végeznek, melynek eredményeit a piaci standokon lehet megtekinteni.

Friss terményekből sem volt hiány.  Fotó: Szakony Attila

Mindenki nyert

Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke arról beszélt, hogy a közmunka bevezetésével szinte mindenki nyert, egyfelől a települések eszközöket, gépeket szerezhettek be, amelyekkel a közterületek rendbentartását vagy éppen mezőgazdasági termelést tudtak folytatni, másfelől a programban résztvevők munkát, keresetet és ezen keresztül önbecsülést szerezhettek. A települések szépültek, épültek, az önkormányzatokat nem feszítették a szociális segélyezés problémái, ráadásul a helyben megtermelt javak a helyi óvodák, iskolák konyháin hasznosultak.

Az újudvari piac adott helyet az idei közfoglalkoztatási kiállítás és vásárnak. Fotó: Szakony Attila

Rendelkezésre állnak a szükséges források

Bíró Katalin, a Belügyminisztérium programkoordinációs osztályvezetője jelezte: vannak olyan hátrányos térségek, ahol a közfoglalkoztatás fenntartása továbbra is fontos, ezért a kormányzat 2025-ben mintegy 1,3 milliárd forintot biztosít a vármegyei közfoglalkoztatási programok megvalósításához. Ezzel több mint 600 közfoglalkoztatott számára biztosítottak munkalehetőséget. A kormány továbbra is elkötelezett a közfoglalkoztatás fenntartásában, a jövő évi költségvetés biztosítja majd az ehhez szükséges forrásokat.

 

