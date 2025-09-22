59 perce
Itt a Kövér Medvék Hete! A szavazók a súlygyarapodást díjazzák
Az alaszkai Katmai Nemzeti Parkban minden évben megrendezik a Kövér Medvék Hetét. Ez a furcsa program arról szól, hogy a nagyközönség szavazhat, melyik medve gyarapodott leginkább a nyár folyamán, írja a Koponyeg.hu. Ez vajon összefüggésben van az idővel?
Mi is az az alaszkai Kövér Medvét Hete?
Forrás: Koponyeg.hu
Fotó: Fotó: NPS/A. Ramos / SWNS / northfoto
Milliók figyelik ezt a furcsának tűnő, mégis komoly ökológiai üzenetet hordozó eseményt, olvashatjuk a cikkben. A Kövér Medvék Hete viszont nemcsak szórakoztató, hanem ismeretterjesztő rendezvény is egyben. A közvetítések és a verseny során a szervezők információkat osztanak meg a medvék életéről, a halrajzások természetéről, az éghajlati változások hatásairól és az élőhelyek megőrzésének fontosságáról. S hogy ez mennyire befolyásolja az időjárásunkat? Talán kevésbé, ám februárban bizonyára izgatottan figyeljük majd, hogy mikor lesz vége a télnek, s hogy a medve kibújik-e a barlangjából...