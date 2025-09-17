1 órája
Távolról érkeztek és nagy port kavartak a zalai fesztiválon ezek a fellépők (galéria, videó)
Szombaton erdélyi vendégek érkeztek Zalában. A kovásznai küldöttség Lentiben a Kerkaland Feszten mutatkozott be.
A Sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskolából érkező kovásznai küldöttség Lentiben több területen is megmutatta magát a fesztiválon.
Kovásznai küldöttség Lentiben
Az erdélyi vendégek a Zala Vármegyei Önkormányzat és Kovászna Megye Tanácsa közti együttműködés keretében érkeztek Lentibe. A küldöttség tagjai közül Haszmann Gabriella múzeumpedagógus, a Művészeti Népiskola oktatója a népi bútorfestés, a háromszéki mintával festett bútordarabok hagyományaiba nyújtott betekintést. A rendezvény kulturális programjába is bekapcsolódott a kovásznai küldöttség. Felléptek és nagy sikert arattak a néptáncosok, zenészek, és énekesként István Ildikó, akit 2023-ban a székelyföldi népdal- és tánckultúra elkötelezett művelőjeként, és a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskolában végzett eredményes oktatói és közösségszervezői tevékenységének elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki.
Erdélyi néptáncosok fellépése LentibenFotók: Korosa Titanilla