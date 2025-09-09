szeptember 9., kedd

Gyász

45 perce

Elhunyt Kovács Ferenc, a Zalai Hírlap korábbi főszerkesztője

Életének 86. évében elhunyt Kovács Ferenc, a Zalai Hírlap korábbi munkatársa, a rendszerváltás időszakában főszerkesztője.

Zaol.hu

Kovács Ferenc 1939. október 22-én született Csonkahegyháton. Az általános iskolát helyben végezte, érettségit pedig a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban szerzett. Ezt követően, 1958. augusztus 11-én gyakornokként lépett be a Zalai Hírlap szerkesztőségébe, és a kollektívát nyugdíjba vonulásáig nem is hagyta el. A mindennapi munka során szerzett tapasztalatok mellett szakirányú tanulmányokat is folytatott, ezeket csak a sorkatonai szolgálat akkoriban még volt ilyen miatt szakított meg. A lapnál a mezőgazdasági rovatban tevékenykedett, ott lett munkatárs, aztán rovatvezető- helyettes, majd a gazdaságpolitikai rovat vezetője. 1973-tól olvasószerkesztőként folytatta, 1986-tól a szerkesztőbizottság titkára lett, majd 1986-tól főszerkesztő-helyettesi megbízást kapott. Főszerkesztőnek 1988. október 15-ével nevezték ki, s 1991-ig volt az újság első számú vezetője. Ezek után visszatért a gazdaság rovat élére, ahol nyugdíjba vonulásáig dolgozott.

kovács ferenc
Kovács Ferenc (1939-2025)
Fotó: ZH Archív

A családtól származó információk szerint temetését szűk körben tervezik.

 

