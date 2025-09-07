1 órája
Történelmi pillanat Kötcsén: Orbán Viktor beszéde most először élőben
A Polgári Magyarországért Alapítvány 2004 óta szervezi a kötcsei Polgári Pikniket, ahol Orbán Viktor mindig szezonnyitó beszéddel áll a nyilvánosság elé. Kövesse velünk a miniszterelnök beszédét!
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre érkezik a kötcsei Dobozy-kúriához 2025. szeptember 7-én.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Ezúttal újdonság, hogy a szavait most először élőben közvetítik, a közvetítés 16 órakor kezdődik. A kormányfő a 2026-os országgyűlési választásokra készített „győzelmi tervről”, a szuverenitás védelméről és a gazdasági irányokról beszélhet.
Az elmúlt esztendők piknikjein is komoly üzenetek születtek: 2018-ban kampányról, 2021-ben stabilitásról, 2024-ben gazdasági semlegességről szólt a szezonnyitó. További részletek az origo.hu cikkében olvashatóak!
A beszédet élőben követjük.
