szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

22°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Polgári piknik

1 órája

Történelmi pillanat Kötcsén: Orbán Viktor beszéde most először élőben

Címkék#Polgári Piknik#szuverenitás#beszéd#Orbán Viktor

A Polgári Magyarországért Alapítvány 2004 óta szervezi a kötcsei Polgári Pikniket, ahol Orbán Viktor mindig szezonnyitó beszéddel áll a nyilvánosság elé. Kövesse velünk a miniszterelnök beszédét!

Zaol.hu
Történelmi pillanat Kötcsén: Orbán Viktor beszéde most először élőben

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre érkezik a kötcsei Dobozy-kúriához 2025. szeptember 7-én.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ezúttal újdonság, hogy a szavait most először élőben közvetítik, a közvetítés 16 órakor kezdődik. A kormányfő a 2026-os országgyűlési választásokra készített „győzelmi tervről”, a szuverenitás védelméről és a gazdasági irányokról beszélhet.

Az elmúlt esztendők piknikjein is komoly üzenetek születtek: 2018-ban kampányról, 2021-ben stabilitásról, 2024-ben gazdasági semlegességről szólt a szezonnyitó. További részletek az origo.hu cikkében olvashatóak!

A beszédet élőben követjük.

Korábbi cikkünket a nap eseményeiről itt találja!
 

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Orbán Viktor hamarosan kezdi beszédét
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu