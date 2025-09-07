Történelmi pillanat Kötcsén: Orbán Viktor beszéde most először élőben

Ezúttal újdonság, hogy a szavait most először élőben közvetítik, a közvetítés 16 órakor kezdődik. A kormányfő a 2026-os országgyűlési választásokra készített „győzelmi tervről”, a szuverenitás védelméről és a gazdasági irányokról beszélhet.

Az elmúlt esztendők piknikjein is komoly üzenetek születtek: 2018-ban kampányról, 2021-ben stabilitásról, 2024-ben gazdasági semlegességről szólt a szezonnyitó. További részletek az origo.hu cikkében olvashatóak!

A beszédet élőben követjük.

