Felismeri őket? Ne habozzon értesíteni a rendőrséget, ugyanis a Zalaegerszegi Törvényszék körözteti ezt a négy férfit!

Az Országos Rendőr-főkapitányság honlapján, a police.hu oldalon folyamatosan nyomon követhető a jelenleg körözött személyek listája, többek közt azért is, mert a bűnelkövetők elfogásában a hatóság a lakosság segítségére is számít. Az adatbázisból nemcsak a személyes adatok ismerhetőek meg, de az is kiderült, hogy melyik szervezet, illetve miért adta ki velük szemben az elfogatóparancsot. Az említett weboldalon jelenleg négy olyan személy szerepel, akikkel szemben a Zalaegerszegi Törvényszék által elrendelt körözés van érvényben.

Horváth László sikkasztás miatt szerepel a körözött személyek listáján

Forrás: police.hu

A Zalaegerszegi Törvényszék intézkedése alapján körözött személyek

Sikkasztás miatt rendeltek el körözést az Enyingben 1979-ben született Horváth Lászlóval szemben. A 46 éves férfiról személyleírás is szerepel a honlapon, eszerint 186-190 centiméter magas, közepes testalkatú. A hajszíne barna, a szeme zöld, bőrszíne fehér. Fogazata hiányos. Embercsempészés miatt körözik a 28 éves, 1997-ben Budapesten született Lakatos Csaba Krisztiánt. A rendőrség lopás miatt keresi a 41 éves, 1984-ben, Iharosberényben született Orsós Istvánt. Közokirat-hamisítás miatt van érvényben elfogatóparancs az 1960-ban, Kiskunhalason született Marancsik Józseffel szemben. Utóbbiakról nem található személyleírás a rendőrségi oldalon.

Orsós Istvánt lopás miatt keresik

Forrás: police.hu

Lakatos Csaba Krisztiánnal szemben embercsempészés miatt adtak ki elfogatóparancsot

Forrás: police.hu