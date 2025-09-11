szeptember 11., csütörtök

Körözött személyek

1 órája

Leléptek a színről, pedig Zalában bíróság elé állítanák őket

Címkék#rendőrség#elfogatóparancs#Keszthelyi Járásbíróság#körözött személy#Lenti Járásbíróság

Tízezer fő feletti azon személyek száma, akikkel szemben elfogatóparancs van érvényben hazánkban. A körözött személyek listáján olyanok is találhatóak, akiket zalai szervezetek kerestetnek.

Gyuricza Ferenc

Szerdán két külön írásunkban azokat a személyeket mutattuk de, akikkel szemben a Zalaegerszegi Törvényszék, illetve a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya rendelt el körözést. Ezúttal azon személyek fotóit és adatait közöljük, akik a lenti és keszthelyi járásbíróságok által elrendelt elfogatóparancs alapján kerültek fel az Országos Rendőr-főkapitányság hivatalos honlapján, a police.hu oldalon megtekinthető körözött személyek listájára.

Boros Dzsenifer csalás miatt szerepel a körözött személyek listáján
Forrás: police.hu

A lenti járásbíróság keresteti őket

A lenti járásbíróság csalás miatt adott ki elfogatóparancsot az 1990-ben Budapesten született Boros Dzseniferrel és a 2001-ben ugyancsak a fővárosban, annak VIII. kerületében született Kolompár Krisztiánnal szemben. Az, hogy a két személyt ugyanazon ügy miatt körözik-e, a rendőrségi adatbázisból nem derült ki. 

Kolompár Krisztiánt a lenti járásbíróság keresteti
Forrás: police.hu

A keszthelyi járásbíróság elfogatóparancsa alapján körözött személyek

A keszthelyi járásbíróság elfogatóparancsa alapján körözött személyek: 

  • Erdei Kevin (született 1995-ben, Keszthelyen, a körözés jogalapja lopás)
  • Stierli Adrian (svájci állampolgár, született 1983-ban, Muri Aargau városában, a körözés jogalapja testi sértés)
Erdei Kevin
Forrás: police.hu
Stierli Adrian
Forrás: police.hu

 

 

