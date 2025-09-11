Leléptek a színről, pedig Zalában bíróság elé állítanák őket

Szerdán két külön írásunkban azokat a személyeket mutattuk de, akikkel szemben a Zalaegerszegi Törvényszék, illetve a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya rendelt el körözést. Ezúttal azon személyek fotóit és adatait közöljük, akik a lenti és keszthelyi járásbíróságok által elrendelt elfogatóparancs alapján kerültek fel az Országos Rendőr-főkapitányság hivatalos honlapján, a police.hu oldalon megtekinthető körözött személyek listájára.

Boros Dzsenifer csalás miatt szerepel a körözött személyek listáján

Forrás: police.hu

A lenti járásbíróság keresteti őket

A lenti járásbíróság csalás miatt adott ki elfogatóparancsot az 1990-ben Budapesten született Boros Dzseniferrel és a 2001-ben ugyancsak a fővárosban, annak VIII. kerületében született Kolompár Krisztiánnal szemben. Az, hogy a két személyt ugyanazon ügy miatt körözik-e, a rendőrségi adatbázisból nem derült ki.

Kolompár Krisztiánt a lenti járásbíróság keresteti

Forrás: police.hu

A keszthelyi járásbíróság elfogatóparancsa alapján körözött személyek:

Erdei Kevin (született 1995-ben, Keszthelyen, a körözés jogalapja lopás)

Stierli Adrian (svájci állampolgár, született 1983-ban, Muri Aargau városában, a körözés jogalapja testi sértés)

Erdei Kevin

Forrás: police.hu