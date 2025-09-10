Szerb, ukrán, román, olasz – ők nem turisták, inkább maffiafilmbe készültek, most a zalai zsaruk keresik őket

A körözött személyek listája az Országos Rendőr-főkapitányság hivatalos honlapján, a police.hu oldalon található. Délelőtt már bemutattuk azon személyeket, akikkel szemben a Zalaegerszegi Törvényszék által kiadott elfogatóparancs alapján rendelték el a körözést. Akkori írásunk folytatásaként most azokat mutatjuk be, akiket a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya köröztet. A rendőrség azt kéri a lakosságtól, ha felismerik őket, tegyenek bejelentést.

Fodor Gábor Krisztián kábítószer-kereskedelem miatt szerepel a körözött személyek listáján

Forrás: police.hu

Elfogatóparancs kábítószer-kereskedelem miatt

Ezen a listán – szemben a korábbival – mindössze egy magyar állampolgárságú személy szerepel. Az 1978-ban Budapesten született Fodor Gábor Krisztiánt kábítószer-kereskedelem miatt keresik a zsaruk.

A külföldi körözött személyek

További körözött személyek:

Ilic Nikola (szerb állampolgár, született 1996-ban, a körözés oka: embercsempészés)

Ilic Nikola

Forrás: police.hu

Colta Marian Eugen (román állampolgár, született 1983-ban, a körözés oka: embercsempészés)

Colta Marian Eugen

Forrás: police.hu

Caprariu Costel Dorian (olasz állampolgár, született 1998-ban, a körözés oka: embercsempészés)

Caprariu Costel Dorian

Fotó: Lelkes Endre Zsolt / Forrás: police.hu

Stoianova Alina (ukrán állampolgár, született 2000-ben, a körözés oka: információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás)