Tudja, hogy mi van az ivóvízben? – a zalai egyetem docense elárulja
Az egyetem születésnapjáról, illetve az ivóvízben megtalálható mikroműanyagok jelenlétéről is beszélgettünk Gerencsérné dr. Berta Renátával, a Pannon Egyetem Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ főigazgatójával legfrissebb Zaol-podcast adásunkban. A körforgásos gazdaság fontosságáról, az elsőévesek kihívásairól és a jövőképről is szó esett.
A körforgásos gazdaság jelentőségéről is beszélgettünk Gerencsérné dr. Berta Renátával
Fotó: Szakony Attila
Az egyetemi docens évek óta elkötelezetten dolgozik a fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság kutatásában. Szakmai pályafutása során számos nagy volumenű kutatási projektben vett részt, különösen a víztechnológia és az analitikai kémia területén.
Körforgásos gazdaság: Nagykanizsán megvalósulhat
Szakmai vezetője a hazai Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratóriumnak, mellyel elnyerték a Kiváló Kutatási Infrastruktúra Hálózat címet. Nagykanizsán kiemelkedő szerepet vállal a tudományos és oktatási élet fejlesztésében, elősegítve a Pannon Egyetem Nagykanizsa Egyetemi Központjának szakmai fejlődését és bővülését. Célja, hogy a tudományos innovációt gyakorlati megoldások formájában is elérhetővé tegye, ezáltal hozzájárulva Nagykanizsa és a régió fejlődéséhez.
Beszélgettünk:
- a nagykanizsai kampusz 25. születésnapjáról
- az egyedülálló szakokról
- az elsőéves hallgatókról
- a külföldi hallgatókról
- arról, mit iszunk és mi van az ivóvízben
- a körforgásos gazdaság szemléletéről
- az új felfogásban épülő Science Park gigaberuházásról
- és egyéb szakmai kihívásokról
