Tudja, hogy mi van az ivóvízben? – a zalai egyetem docense elárulja

Az egyetem születésnapjáról, illetve az ivóvízben megtalálható mikroműanyagok jelenlétéről is beszélgettünk Gerencsérné dr. Berta Renátával, a Pannon Egyetem Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ főigazgatójával legfrissebb Zaol-podcast adásunkban. A körforgásos gazdaság fontosságáról, az elsőévesek kihívásairól és a jövőképről is szó esett.

Az egyetemi docens évek óta elkötelezetten dolgozik a fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság kutatásában. Szakmai pályafutása során számos nagy volumenű kutatási projektben vett részt, különösen a víztechnológia és az analitikai kémia területén.

A beszélgetésben Gerencsérné dr. Berta Renáta, a körforgásos gazdaság témaköre mellett az elsőéves hallgatók előtt álló kihívásokat, lehetőségeket is megemlítette
Körforgásos gazdaság: Nagykanizsán megvalósulhat

Szakmai vezetője a hazai Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratóriumnak, mellyel elnyerték a Kiváló Kutatási Infrastruktúra Hálózat címet. Nagykanizsán kiemelkedő szerepet vállal a tudományos és oktatási élet fejlesztésében, elősegítve a Pannon Egyetem Nagykanizsa Egyetemi Központjának szakmai fejlődését és bővülését. Célja, hogy a tudományos innovációt gyakorlati megoldások formájában is elérhetővé tegye, ezáltal hozzájárulva Nagykanizsa és a régió fejlődéséhez.

Beszélgettünk:

  • a nagykanizsai kampusz 25. születésnapjáról
  • az egyedülálló szakokról
  • az elsőéves hallgatókról
  • a külföldi hallgatókról
  • arról, mit iszunk és mi van az ivóvízben
  • a körforgásos gazdaság szemléletéről
  • az új felfogásban épülő Science Park gigaberuházásról
  • és egyéb szakmai kihívásokról

